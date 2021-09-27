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Туризм
https://ria.ru/20210927/italiya-1752023591.html
Италия рассмотрит включение привитых "Спутником V" в систему Green pass
Италия рассмотрит включение привитых "Спутником V" в систему Green pass - РИА Новости, 27.09.2021
Италия рассмотрит включение привитых "Спутником V" в систему Green pass
Итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в местную систему COVID-сертификатов, известных как... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:07
2021-09-27T16:07
туризм
вакцинация
сергей разов
италия
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РИМ, 27 сен – РИА Новости. Итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в местную систему COVID-сертификатов, известных как green pass, сказал посол РФ в Италии Сергей Разов."Министр иностранных дел Сергей Лавров, который был здесь месяц назад, в беседе с премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это реальное неформальное ограничение в работе наших дипломатов...и добропорядочных людей, которые привились одной из самых эффективных вакцин", – сказал посол на встрече с главами ассоциаций российских соотечественников в Италии.В своем выступлении Разов отметил, что в вопросе признания "Спутника V" "можно найти решение для туристов", включив ПЦР-тесты или показатели антител. "Драги сказал – "обещаю, рассмотрим", но в каком смысле и как скоро – мы ждем", – подытожил глава российской дипмиссии.
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вакцинация, сергей разов, италия, сергей лавров, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
16:07 27.09.2021
 
Италия рассмотрит включение привитых "Спутником V" в систему Green pass

Посол РФ: власти Италии рассмотрят включение привитых "Спутником V" в систему Green pass

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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РИМ, 27 сен – РИА Новости. Итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в местную систему COVID-сертификатов, известных как green pass, сказал посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Министр иностранных дел Сергей Лавров, который был здесь месяц назад, в беседе с премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это реальное неформальное ограничение в работе наших дипломатов...и добропорядочных людей, которые привились одной из самых эффективных вакцин", – сказал посол на встрече с главами ассоциаций российских соотечественников в Италии.
В своем выступлении Разов отметил, что в вопросе признания "Спутника V" "можно найти решение для туристов", включив ПЦР-тесты или показатели антител.
"Драги сказал – "обещаю, рассмотрим", но в каком смысле и как скоро – мы ждем", – подытожил глава российской дипмиссии.
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ТуризмВакцинацияСергей РазовИталияСергей ЛавровНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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