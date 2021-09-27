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США отреагировали на отказ Ирана в доступе МАГАТЭ на объект TESA
США отреагировали на отказ Ирана в доступе МАГАТЭ на объект TESA - РИА Новости, 27.09.2021
США отреагировали на отказ Ирана в доступе МАГАТЭ на объект TESA
США будут искать адекватный ответ, в случае если Иран продолжит отказывать инспекторам МАГАТЭ в доступе на объект в Карадже, несмотря на договоренности,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:32
2021-09-27T14:32
в мире
сша
тегеран (город)
франция
магатэ
мид ирана
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США будут искать адекватный ответ, в случае если Иран продолжит отказывать инспекторам МАГАТЭ в доступе на объект в Карадже, несмотря на договоренности, сообщила американская дипмиссия в Вене.В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг."Мы призываем Иран без дальнейшей задержки предоставить требуемый доступ сотрудникам МАГАТЭ. Если Иран не сделает этого, мы начнем активные консультации с другими членами правления агентства для выработки адекватного ответа в ближайшее время", - говорится в заявлении США Совету управляющих МАГАТЭ.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html
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в мире, сша, тегеран (город), франция, магатэ, мид ирана, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси, россия
14:32 27.09.2021
 
США отреагировали на отказ Ирана в доступе МАГАТЭ на объект TESA

США пригрозили Ирану "адекватным ответом" из-за отказа в доступе МАГАТЭ на объект TESA

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : страница IAEA в Twitter
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США будут искать адекватный ответ, в случае если Иран продолжит отказывать инспекторам МАГАТЭ в доступе на объект в Карадже, несмотря на договоренности, сообщила американская дипмиссия в Вене.
В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг.
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"Мы призываем Иран без дальнейшей задержки предоставить требуемый доступ сотрудникам МАГАТЭ. Если Иран не сделает этого, мы начнем активные консультации с другими членами правления агентства для выработки адекватного ответа в ближайшее время", - говорится в заявлении США Совету управляющих МАГАТЭ.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
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В миреСШАТегеран (город)ФранцияМАГАТЭМИД ИранаДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Рафаэль ГроссиРоссия
 
 
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