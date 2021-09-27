https://ria.ru/20210927/gruppa-1751922648.html
"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу
"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу - РИА Новости, 27.09.2021
"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотела бы после избрания нового правительства ФРГ вновь возглавить германо-российскую парламентскую группу, если это... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:58
2021-09-27T01:58
2021-09-27T01:58
в мире
германия
выборы в парламент германии
тино крупалла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751877310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a497d244e7c9b6547b6563dd7f519fe.jpg
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотела бы после избрания нового правительства ФРГ вновь возглавить германо-российскую парламентскую группу, если это будет возможно, сказал РИА Новости сопредседатель "АдГ" Тино Крупалла.В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
https://ria.ru/20210927/dialog-1751922116.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751877310_168:372:2402:2048_1920x0_80_0_0_f910883efc7eb6bfc3a2c63b7b957e8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, выборы в парламент германии, тино крупалла
"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу
"АдГ" выразила намерение вновь возглавить германо-российскую парламентскую группу