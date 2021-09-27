https://ria.ru/20210927/gruppa-1751922648.html

"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу

"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу - РИА Новости, 27.09.2021

"АдГ" хотела бы возглавить германо-российскую парламентскую группу

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотела бы после избрания нового правительства ФРГ вновь возглавить германо-российскую парламентскую группу, если это... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:58

2021-09-27T01:58

2021-09-27T01:58

в мире

германия

выборы в парламент германии

тино крупалла

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотела бы после избрания нового правительства ФРГ вновь возглавить германо-российскую парламентскую группу, если это будет возможно, сказал РИА Новости сопредседатель "АдГ" Тино Крупалла.В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

https://ria.ru/20210927/dialog-1751922116.html

германия

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в мире, германия, выборы в парламент германии, тино крупалла