https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752028024.html
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар - РИА Новости, 27.09.2021
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:03
2021-09-27T16:03
2021-09-27T16:03
буэнос-айрес (город)
краснодарский край
владимир путин
аргентина
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, проживающая в Аргентине, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Кадар, урожденная Лифинцева, Мария Степановна, родившаяся 23 марта 1931 года в Курской области", - говорится в документе.Согласно информации из сообщения посольства России в Аргентине, Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10-15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы. За работу в военное время она получила звание "Ветеран войны и труда", также не раз награждалась грамотами и медалями за продолжительный и добросовестный труд. Кадар проживала в Свердловской области, в Краснодарском крае, позднее на Украине, в Донецкой области. В 2014 году она переехала к родственникам в Буэнос-Айрес.
https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752027893.html
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буэнос-айрес (город), краснодарский край, владимир путин, аргентина, россия
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар
Проживающая в Аргентине ветеран Мария Кадар получила российское гражданство