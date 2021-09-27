https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752028024.html

Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар

Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар - РИА Новости, 27.09.2021

Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:03

2021-09-27T16:03

2021-09-27T16:03

буэнос-айрес (город)

краснодарский край

владимир путин

аргентина

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, проживающая в Аргентине, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Кадар, урожденная Лифинцева, Мария Степановна, родившаяся 23 марта 1931 года в Курской области", - говорится в документе.Согласно информации из сообщения посольства России в Аргентине, Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10-15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы. За работу в военное время она получила звание "Ветеран войны и труда", также не раз награждалась грамотами и медалями за продолжительный и добросовестный труд. Кадар проживала в Свердловской области, в Краснодарском крае, позднее на Украине, в Донецкой области. В 2014 году она переехала к родственникам в Буэнос-Айрес.

https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752027893.html

буэнос-айрес (город)

краснодарский край

аргентина

россия

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буэнос-айрес (город), краснодарский край, владимир путин, аргентина, россия