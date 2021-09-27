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Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар - РИА Новости, 27.09.2021
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:03
2021-09-27T16:03
буэнос-айрес (город)
краснодарский край
владимир путин
аргентина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, проживающая в Аргентине, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Кадар, урожденная Лифинцева, Мария Степановна, родившаяся 23 марта 1931 года в Курской области", - говорится в документе.Согласно информации из сообщения посольства России в Аргентине, Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10-15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы. За работу в военное время она получила звание "Ветеран войны и труда", также не раз награждалась грамотами и медалями за продолжительный и добросовестный труд. Кадар проживала в Свердловской области, в Краснодарском крае, позднее на Украине, в Донецкой области. В 2014 году она переехала к родственникам в Буэнос-Айрес.
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буэнос-айрес (город)
краснодарский край
аргентина
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буэнос-айрес (город), краснодарский край, владимир путин, аргентина, россия
16:03 27.09.2021
 
Путин дал гражданство проживающей в Аргентине ветерану Марии Кадар

Проживающая в Аргентине ветеран Мария Кадар получила российское гражданство

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев, в том числе паспорт гражданина РФ получит ветеран Мария Кадар, проживающая в Аргентине, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Кадар, урожденная Лифинцева, Мария Степановна, родившаяся 23 марта 1931 года в Курской области", - говорится в документе.
Согласно информации из сообщения посольства России в Аргентине, Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10-15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы. За работу в военное время она получила звание "Ветеран войны и труда", также не раз награждалась грамотами и медалями за продолжительный и добросовестный труд. Кадар проживала в Свердловской области, в Краснодарском крае, позднее на Украине, в Донецкой области. В 2014 году она переехала к родственникам в Буэнос-Айрес.
Ханс-Йоахим Фрай - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Буэнос-Айрес (город)Краснодарский крайВладимир ПутинАргентинаРоссия
 
 
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