https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752027893.html
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю - РИА Новости, 27.09.2021
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:03
2021-09-27T16:03
2021-09-27T16:16
россия
общество
германия
владимир путин
фонд "талант и успех"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733869558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c608298724de14c2c39c795990b4737.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии", - говорится в тексте указа.Ханс-Йоахим Фрай - немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.В 2021 году Путин написал предисловие к книге Фрая "Научиться любить Россию" - в свет она вышла около трех лет назад, в Германии вошла в список бестселлеров.В своей книге Ханс-Йоахим Фрай рассказал о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.
https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752028024.html
https://ria.ru/20210924/kniga-1751672558.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733869558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec499fd68608d6384f793a813625a197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, германия, владимир путин, фонд "талант и успех"
16:03 27.09.2021 (обновлено: 16:16 27.09.2021)
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю, написавшему книгу о России