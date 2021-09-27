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Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю - РИА Новости, 27.09.2021
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:03
2021-09-27T16:16
россия
общество
германия
владимир путин
фонд "талант и успех"
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии", - говорится в тексте указа.Ханс-Йоахим Фрай - немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.В 2021 году Путин написал предисловие к книге Фрая "Научиться любить Россию" - в свет она вышла около трех лет назад, в Германии вошла в список бестселлеров.В своей книге Ханс-Йоахим Фрай рассказал о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.
https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752028024.html
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россия, общество, германия, владимир путин, фонд "талант и успех"
16:03 27.09.2021 (обновлено: 16:16 27.09.2021)
 
Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю

Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю, написавшему книгу о России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Ханс-Йоахим Фрай
Ханс-Йоахим Фрай - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии", - говорится в тексте указа.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Ханс-Йоахим Фрай - немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.
В 2021 году Путин написал предисловие к книге Фрая "Научиться любить Россию" - в свет она вышла около трех лет назад, в Германии вошла в список бестселлеров.
В своей книге Ханс-Йоахим Фрай рассказал о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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РоссияОбществоГерманияВладимир ПутинФонд "Талант и успех"
 
 
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