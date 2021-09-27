https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752027893.html

Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю

Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю - РИА Новости, 27.09.2021

Путин дал гражданство немецкому режиссеру Фраю

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:03

2021-09-27T16:03

2021-09-27T16:16

россия

общество

германия

владимир путин

фонд "талант и успех"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт РФ получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии", - говорится в тексте указа.Ханс-Йоахим Фрай - немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.В 2021 году Путин написал предисловие к книге Фрая "Научиться любить Россию" - в свет она вышла около трех лет назад, в Германии вошла в список бестселлеров.В своей книге Ханс-Йоахим Фрай рассказал о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.

https://ria.ru/20210927/grazhdanstvo-1752028024.html

https://ria.ru/20210924/kniga-1751672558.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, германия, владимир путин, фонд "талант и успех"