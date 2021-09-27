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Косачев надеется на сохранение межпарламентского диалога с Германией
Косачев надеется на сохранение межпарламентского диалога с Германией - РИА Новости, 27.09.2021
Косачев надеется на сохранение межпарламентского диалога с Германией
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев ожидает, что после парламентских выборов в Германии диалог с немецкими коллегами будет продолжен. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:26
2021-09-27T14:31
в мире
берлин (город)
италия
константин косачев
хдс/хсс
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев ожидает, что после парламентских выборов в Германии диалог с немецкими коллегами будет продолжен."Германия никогда не замораживала межпарламентские отношения с нашей страной. Они шли, носили достаточно регулярный характер. Может быть, чуть более интенсивный по линии нижних палат. Контакты были и, я уверен, сохранятся", - сказал политик в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".Косачев сообщил, что на следующей неделе у него запланирована встреча с переизбранным депутатом германского парламента, который отвечает за контакты с Россией и другими странами к востоку от Берлина. По его словам, в ходе встречи будет обсуждаться, "как наши межпарламентские связи могут выглядеть на будущее".Сенатор также подчеркнул, что Германия, Франция, Италия всегда сохраняли межпарламентское взаимодействие с Россией.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751984246.html
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в мире, берлин (город), италия, константин косачев, хдс/хсс, россия
14:26 27.09.2021 (обновлено: 14:31 27.09.2021)
 
Косачев надеется на сохранение межпарламентского диалога с Германией

Вице-спикер Совфеда Косачев ожидает продолжения межпарламентского диалога с Германией

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев ожидает, что после парламентских выборов в Германии диалог с немецкими коллегами будет продолжен.
"Германия никогда не замораживала межпарламентские отношения с нашей страной. Они шли, носили достаточно регулярный характер. Может быть, чуть более интенсивный по линии нижних палат. Контакты были и, я уверен, сохранятся", - сказал политик в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".
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Косачев сообщил, что на следующей неделе у него запланирована встреча с переизбранным депутатом германского парламента, который отвечает за контакты с Россией и другими странами к востоку от Берлина. По его словам, в ходе встречи будет обсуждаться, "как наши межпарламентские связи могут выглядеть на будущее".
Сенатор также подчеркнул, что Германия, Франция, Италия всегда сохраняли межпарламентское взаимодействие с Россией.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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