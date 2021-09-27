https://ria.ru/20210927/germaniya-1751988866.html

Наследство Меркель уйдет с торгов

Наследство Меркель уйдет с торгов - РИА Новости, 27.09.2021

Наследство Меркель уйдет с торгов

Германия определилась со своим выбором: она хочет смены партий у власти. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:27

2021-09-27T13:27

2021-09-27T14:00

авторы

германия

ангела меркель

социал-демократическая партия германии

бундестаг германии

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

олаф шольц

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Германия определилась со своим выбором: она хочет смены партий у власти.Выборы в бундестаг закончились победой социал-демократов: старейшая немецкая партия получила почти 26 процентов голосов, на 1,6 пункта опередив своего старшего партнера по действующей коалиции ХДС/ХСС. Совсем небольшой разрыв не должен смущать: еще несколько месяцев назад рейтинги СДПГ опускались до 16-18 процентов, а для ХДС нынешний результат — худший в ее истории. Кстати, впервые две "народные партии" — это самоназвание, потому что в прошлом веке за них всегда было абсолютное большинство в 80-90 процентов — вместе получили меньше половины голосов — 49,8.Но сейчас и с 25,7 процента лидер СДПГ Олаф Шольц может уверенно праздновать победу — к тому же, по опросам, его хотят видеть канцлером куда больше, чем главу ХДС Армина Лашета. Однако кресло канцлера Шольцу не гарантировано: на пути к нему ему нужно будет собрать коалицию, причем трехпартийную, то есть уговорить сразу две партии, занявшие третье и четвертое места на этих выборах.Как сказал глава СДПГ, шесть человек сели за стол играть — трое из них выиграли, трое проиграли. Шольц имел в виду, что именно трое выигравших и должны стать новой властью — те, кто прибавил голосов по сравнению с выборами 2017 года. А это как раз СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — их коалицию называют "Светофор" (по цветам партий)."Зеленые" за четыре года прибавили больше всех — у них плюс 5,8 процента. Но итоговые 14,8 — это куда меньше того, на что они рассчитывали еще весной-летом, когда их рейтинги доходили почти до 30 процентов. Даже в последний месяц им сулили в районе 17 — так что особой радости у них сейчас нет. Хотя они и стали третьей партией страны и гарантированно войдут в правительство. Вопрос только — в коалиции с кем?С близкой им левой СДПГ? Да, но для большинства в бундестаге им нужен третий. Теоретически был вариант образования красно-зелено-красной коалиции — но "Левые" плохо выступили на выборах, получив почти вдвое меньше голосов, и у них будет всего 39 депутатов в бундестаге. В сумме у трех партий набирается всего 363 — на пять мест меньше, чем нужно для парламентского большинства.Так что придется уговаривать либералов из СвДП — а запросы у них очень большие. СвДП не сильно улучшила свой результат, получив 11,5 процента (плюс 0,7), но она понимает, что от нее очень многое зависит. Несколькими постами в правительстве тут дело не ограничится — потребуются и принципиальные уступки по экономическим вопросам.Более того, лидер СвДП Кристиан Линднер уже предложил "Зеленым" провести межпартийные консультации — прежде чем начинать переговоры с СДПГ или с ХДС. То есть Линднер хочет, чтобы "Зеленые" и либералы, в сумме имеющие в парламенте 214 мест (а это больше, чем СДПГ и ХДС/ХСС), выступали консолидированно — и тем самым добились больших уступок от "народных" партий. Идея красивая — но сложнореализуемая, учитывая идеологические разногласия между "Зелеными" и либералами.Одновременно Линднер заявил, что новое правительство должно будет уделять больше внимания экологии, и при этом ему нравится программа ХДС/ХСС: "Я прочитал все партийные программы, и когда вы это сделаете, станет ясно, что самые большие совпадения по содержанию имеются в программах ХДС/ХСС и СвДП. Это то, что я сказал перед выборами, и я недвусмысленно хочу повторить это после выборов".То есть глава СвДП открытым текстом высказался за тройственную коалицию христианских демократов, "Зеленых" и либералов под названием "Ямайка" — цвета партий образуют флаг этой карибской страны. То есть Шольцу не стать канцлером — и правительство возглавит проигравший выборы Лашет?Нет, все не просто — потому что для подобной коалиции нужно уговорить "Зеленых", а они явно тяготеют к социал-демократам (от левого крыла которых в свое время и отпочковались). К тому же создать "Ямайку" уже пытались в 2017-м — тогда на это ушло несколько месяцев, но все закончилось крахом (в том числе и из-за позиции самого Линднера).То есть сейчас коалиционные переговоры снова зайдут в тупик?Как официальные, так и закулисные торги будут вести и Шольц, и Лашет — у обоих из них есть шансы стать канцлером. Но при этом позиции Шольца куда более выгодные — за него и первое место на выборах, и личная популярность. И даже такой немаловажный фактор, как партийная принадлежность президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера: да, формально глава германского государства уже беспартийный, но все помнят, что он был социал-демократом, причем очень популярным.После выборов 2017-го именно президент Штайнмайер сыграл большую роль в формировании последнего правительства Меркель — когда переговоры об образовании "Ямайки" окончательно провалились, он убедил своих бывших однопартийцев согласится на возвращение к формату "большой коалиции" (а они очень не хотели и дальше работать с Меркель). Сейчас Штайнмайер точно будет играть на стороне Шольца.Кстати, сейчас Шольц получил место в бундестаге, обыграв Анналену Бербок — то есть один кандидат в канцлеры выиграл выборы у другого (впервые в истории ФРГ). Шольц набрал в Потсдаме 34 процента — против 19 у Бербок. Но самое интересное, что потсдамский округ находится в Бранденбурге — а в этой восточногерманской земле второй партией осталась "Альтернатива для Германии", а ХДС провалился на третье место (а в другой восточногерманской земле антиэлитная АДГ и вовсе стала первой — опередив даже СДПГ).ХДС вообще проиграл в 14 из 16 земель — притом что четыре года назад уступил первое место всего в двух. Это, конечно, разгром. Партия Лашета проиграла даже в его родной земле — в Северном Рейне — Вестфалии ее обошла СДПГ. Непопулярность Лашета формально, конечно, не может помешать ему стать канцлером — если интриги против Шольца с его "светофором" окажутся успешными и "Зеленых" сумеют убедить в том, что им будет хорошо на "Ямайке".Но в реальности не в интересах немецкой элиты усложнять и так непростую ситуацию, фактически навязывая стране нежеланного преемника Меркель. Избиратели высказались за смену состава правящей коалиции — поэтому можно уверенно предполагать, что после долгих торгов Олаф Шольц сможет сформировать "светофорное" правительство (либералам из СвДП придется поступиться принципами).Оно, конечно, будет слабее меркелевского — просто потому, что коалиция из трех менее устойчива, чем двухпартийная. И один из младших партнеров всегда может предать — и привести к власти оппозицию. ХДС однажды уже так приходил к власти — в 1982 году, сместив правительство социал-демократов с помощью перебежчиков из СвДП (в те годы, правда, в бундестаге и было всего три партии).Так что сейчас "партии без Меркель" даже выгодно не цепляться за власть, а уйти в оппозицию — прийти в себя после прощания с Ангелой и огромным числом своих прежних избирателей. На оппозиционных скамьях, кстати, их будет ждать "Альтернатива для Германии" — образованная еще десять лет назад как раз разочаровавшимися в Меркель христианскими демократами.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210927/lashet-1751974679.html

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авторы, германия, ангела меркель, социал-демократическая партия германии, бундестаг германии, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, олаф шольц, армин лашет