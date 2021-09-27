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https://ria.ru/20210927/germaniya-1751984246.html
Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021
Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:04
2021-09-27T13:04
в мире
германия
дмитрий песков
хдс/хсс
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше. Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на что рассчитывает РФ с точки зрения развития отношений с Германией по итогом выборов.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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в мире, германия, дмитрий песков, хдс/хсс, россия
13:04 27.09.2021
 
Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Германией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше. Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на что рассчитывает РФ с точки зрения развития отношений с Германией по итогом выборов.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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В миреГерманияДмитрий ПесковХДС/ХССРоссия
 
 
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