https://ria.ru/20210927/germaniya-1751984246.html

Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков

Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021

Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков

Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:04

2021-09-27T13:04

2021-09-27T13:04

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германия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше. Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на что рассчитывает РФ с точки зрения развития отношений с Германией по итогом выборов.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/merkel-1751979330.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, дмитрий песков, хдс/хсс, россия