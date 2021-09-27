https://ria.ru/20210927/germaniya-1751972169.html

В "Альтернативе для Германии" рассказали о развитии отношений с Россией

В "Альтернативе для Германии" рассказали о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 27.09.2021

В "Альтернативе для Германии" рассказали о развитии отношений с Россией

"Альтернатива для Германии" продолжит работать в Берлине над развитием отношений с Россией, заявил РИА Новости избранный депутат новой палаты представителей... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:09

2021-09-27T12:09

2021-09-27T12:14

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. "Альтернатива для Германии" продолжит работать в Берлине над развитием отношений с Россией, заявил РИА Новости избранный депутат новой палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии")."Конечно, мы, как "Альтернатива для Германии", продолжим работать в парламенте над улучшением германо-российских отношений, в частности над отменой санкций и развитием экономических и культурных отношений", - заявил Линдеманн.Он добавил, комментируя итоги волеизъявления, что "к сожалению, "Альтернатива для Германии" набрала не так много голосов в берлинской палате представителей", партия набрала меньше голосов по сравнению с собственным же результатом в 2016 году. Однако евроскептики смогли выиграть два прямых мандата в берлинском округе Марцан-Хеллерсдорф, где "проживают преимущественно русские немцы", сказал политик.В Берлине по итогам выборов в палату представителей, которые прошли 26 сентября, лидирует Социал-демократическая партия Германии, избирательный список которой возглавила Франциска Гифай. У социал-демократов предварительно 21,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" с 18,9%, ХДС/ХСС - с 18,1%, "Левые" - 14%, "Альтернатива для Германии" - 8%, Свободная демократическая партия - 7,2%.

https://ria.ru/20210927/slutskiy-1751957921.html

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в мире, берлин (город), германия, хдс/хсс, россия