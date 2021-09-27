https://ria.ru/20210927/gazprom-1751941515.html

ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже

ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже - РИА Новости, 27.09.2021

ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендует "Газпрому" увеличить объёмы реализации природного газа на бирже, сообщается в пресс-релизе службы. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:44

2021-09-27T09:44

2021-09-27T10:50

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

газпром

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендует "Газпрому" увеличить объёмы реализации природного газа на бирже, сообщается в пресс-релизе службы."ФАС России направила в адрес "Газпрома" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах", - говорится в пресс-релизе ФАС.Объём неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 миллиарда кубометров, указали в ведомстве. Компания с 9 августа прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю текущего года, а отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен, сообщили в ФАС.Как напомнил главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров, в сентябре был принят новый национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, в котором подчеркнута принципиальная важность реализации природного газа на бирже в объеме не менее 10% от общего объема поставок газа на отечественный рынок.Дополнительно, добавил эксперт, правительство России приняло решение увеличить лимит реализации "Газпромом" природного газа до 25 миллиардов кубометров в год. "Учитывая это, можно сделать вывод, что действия компании могут препятствовать в дальнейшем решению задач, которые поставлены указом президента РФ и национальным планом развития конкуренции", - отметил Сапаров."До конца III квартала и в IV квартале рекомендации предусматривают реализацию на биржевых торгах газа в объёме не менее 3,5 миллиона кубометров на каждом из двух балансовых пунктов - компрессорных станциях Локосово и Надым - с применением инструмента продажи "на сутки вперед"; в IV квартале с применением инструмента "на месяц вперед" - в объеме не менее 1 миллиарда кубометров", - говорится в комментарии пресс-службы ФАС. Рекомендации в адрес "Газпрома" были направлены 21 сентября."Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году - 11 миллиарда кубометров, в 2020 году - 12,1 миллиарда кубометров, а за 8 месяцев текущего года - 3,6 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром, россия