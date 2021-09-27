https://ria.ru/20210927/gazoprovod-1752056826.html

В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2"

В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.09.2021

В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2"

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти Евросоюза не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:09

2021-09-27T18:09

2021-09-27T18:09

экономика

украина

европа

германия

еврокомиссия

газпром

pgnig

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376916_111:0:2800:1512_1920x0_80_0_0_6372772bc4c8253414791444b474bde2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости, Мария Князева. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти Евросоюза не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического законодательства ЕС."Я думаю, Европа должна настаивать на полном выполнении третьего энергопакета", - сказал он о "Северном потоке — 2" на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.В настоящее время идёт процесс сертификации в качестве оператора этого газопровода компании Nord Stream 2 AG в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) для того, чтобы газопровод функционировал в соответствии с правилам третьего энергопакета ЕС. Это законодательство предполагает, среди прочего, разделение деятельности по добыче и прокачке газа, возможность доступа третьих сторон к транспортировке "голубого топлива" по трубе. Закон предполагает возможность предоставления исключений.Германский регулятор должен сформировать проект своего решения в течение четырёх месяцев начиная с 8 сентября по сертификации оператора газопровода и направить его в Еврокомиссию, которая будет иметь минимум два месяца на ответ. BNA затем должно будет, насколько это возможно, учесть мнение Еврокомиссии в окончательном решении по сертификации.Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее получила право (но без возможности вето) участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.Nord Stream 2 AG была создана для планирования, строительства, а также эксплуатации газопровода, ее учредителем является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".

https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html

украина

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, европа, германия, еврокомиссия, газпром, pgnig, северный поток — 2, мария князева, оператор гтс украины, сергей макогон