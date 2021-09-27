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В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2"
В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.09.2021
В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2"
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти Евросоюза не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:09
2021-09-27T18:09
экономика
украина
европа
германия
еврокомиссия
газпром
pgnig
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости, Мария Князева. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти Евросоюза не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического законодательства ЕС."Я думаю, Европа должна настаивать на полном выполнении третьего энергопакета", - сказал он о "Северном потоке — 2" на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.В настоящее время идёт процесс сертификации в качестве оператора этого газопровода компании Nord Stream 2 AG в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) для того, чтобы газопровод функционировал в соответствии с правилам третьего энергопакета ЕС. Это законодательство предполагает, среди прочего, разделение деятельности по добыче и прокачке газа, возможность доступа третьих сторон к транспортировке "голубого топлива" по трубе. Закон предполагает возможность предоставления исключений.Германский регулятор должен сформировать проект своего решения в течение четырёх месяцев начиная с 8 сентября по сертификации оператора газопровода и направить его в Еврокомиссию, которая будет иметь минимум два месяца на ответ. BNA затем должно будет, насколько это возможно, учесть мнение Еврокомиссии в окончательном решении по сертификации.Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее получила право (но без возможности вето) участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.Nord Stream 2 AG была создана для планирования, строительства, а также эксплуатации газопровода, ее учредителем является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html
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экономика, украина, европа, германия, еврокомиссия, газпром, pgnig, северный поток — 2, мария князева, оператор гтс украины, сергей макогон
18:09 27.09.2021
 
В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2"

Глава "Оператора ГТС Украины" призвал ЕС не делать исключений для "Северного потока — 2"

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости, Мария Князева. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти Евросоюза не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического законодательства ЕС.
"Я думаю, Европа должна настаивать на полном выполнении третьего энергопакета", - сказал он о "Северном потоке — 2" на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.
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В настоящее время идёт процесс сертификации в качестве оператора этого газопровода компании Nord Stream 2 AG в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) для того, чтобы газопровод функционировал в соответствии с правилам третьего энергопакета ЕС. Это законодательство предполагает, среди прочего, разделение деятельности по добыче и прокачке газа, возможность доступа третьих сторон к транспортировке "голубого топлива" по трубе. Закон предполагает возможность предоставления исключений.
Германский регулятор должен сформировать проект своего решения в течение четырёх месяцев начиная с 8 сентября по сертификации оператора газопровода и направить его в Еврокомиссию, которая будет иметь минимум два месяца на ответ. BNA затем должно будет, насколько это возможно, учесть мнение Еврокомиссии в окончательном решении по сертификации.
Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее получила право (но без возможности вето) участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
Nord Stream 2 AG была создана для планирования, строительства, а также эксплуатации газопровода, ее учредителем является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 06:20
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаГерманияЕврокомиссияГазпромPGNiGСеверный поток — 2Мария КнязеваОператор ГТС УкраиныСергей Макогон
 
 
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