https://ria.ru/20210927/gaz-1752031973.html

Названа страна, выигравшая от роста цен на газ в Европе

Reuters назвал страну, помимо России, выигравшую от роста цен на газ в Европе

Названа страна, выигравшая от роста цен на газ в Европе

Рекордный рост цен на газ в Европе принес весомую прибыль не только России, но и Норвегии, сообщает Reuters. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:24

2021-09-27T16:24

2021-09-27T17:44

экономика

норвегия

европа

дмитрий песков

евросоюз

газпром

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рекордный рост цен на газ в Европе принес весомую прибыль не только России, но и Норвегии, сообщает Reuters.Отмечается, что на сегодняшний день "Газпром" и норвежская Equinor покрывают порядка 60 процентов потребности ЕС в голубом топливе. Учитывая то, что за последнее время его стоимость увеличилась на 300 процентов, предполагается, что их дополнительная прибыль в сложившейся ситуации выросла на миллиарды долларов."Мы никогда не были так подвержены влиянию спотовых цен на газ, как сейчас. Стремительный рост стоимости произошел в самый подходящий момент для Equinor", — заявил главный экономист компании Эйрик Вэрнесс.Авторы статьи отмечают, что она может оказаться даже в более выгодном положении, чем российский концерн. Более половины топлива норвежцы будут продавать спотовым клиентам, причем 70 процентов от этого объема — по ценам на сутки вперед. "Газпром" же, в свою очередь, реализует 56 процентов газа по стоимости на сутки или месяц вперед, а еще 31 процент — по ценам на следующий квартал, сезон или год. При этом, по данным источников в российской компании, на спотовый рынок приходится около четверти поставок в Европу. В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html

https://ria.ru/20210927/gaz-1751974364.html

норвегия

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, норвегия, европа, дмитрий песков, евросоюз, газпром, россия