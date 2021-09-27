Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/gaz-1752031973.html
Названа страна, выигравшая от роста цен на газ в Европе
Reuters назвал страну, помимо России, выигравшую от роста цен на газ в Европе
Названа страна, выигравшая от роста цен на газ в Европе
Рекордный рост цен на газ в Европе принес весомую прибыль не только России, но и Норвегии, сообщает Reuters. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:24
2021-09-27T17:44
экономика
норвегия
европа
дмитрий песков
евросоюз
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рекордный рост цен на газ в Европе принес весомую прибыль не только России, но и Норвегии, сообщает Reuters.Отмечается, что на сегодняшний день "Газпром" и норвежская Equinor покрывают порядка 60 процентов потребности ЕС в голубом топливе. Учитывая то, что за последнее время его стоимость увеличилась на 300 процентов, предполагается, что их дополнительная прибыль в сложившейся ситуации выросла на миллиарды долларов."Мы никогда не были так подвержены влиянию спотовых цен на газ, как сейчас. Стремительный рост стоимости произошел в самый подходящий момент для Equinor", — заявил главный экономист компании Эйрик Вэрнесс.Авторы статьи отмечают, что она может оказаться даже в более выгодном положении, чем российский концерн. Более половины топлива норвежцы будут продавать спотовым клиентам, причем 70 процентов от этого объема — по ценам на сутки вперед. "Газпром" же, в свою очередь, реализует 56 процентов газа по стоимости на сутки или месяц вперед, а еще 31 процент — по ценам на следующий квартал, сезон или год. При этом, по данным источников в российской компании, на спотовый рынок приходится около четверти поставок в Европу. В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html
https://ria.ru/20210927/gaz-1751974364.html
норвегия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, норвегия, европа, дмитрий песков, евросоюз, газпром, россия
16:24 27.09.2021 (обновлено: 17:44 27.09.2021)
 
Названа страна, выигравшая от роста цен на газ в Европе

Reuters: Норвегия и Россия больше всех выиграли от роста цен на газ в Европе

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рекордный рост цен на газ в Европе принес весомую прибыль не только России, но и Норвегии, сообщает Reuters.
Отмечается, что на сегодняшний день "Газпром" и норвежская Equinor покрывают порядка 60 процентов потребности ЕС в голубом топливе. Учитывая то, что за последнее время его стоимость увеличилась на 300 процентов, предполагается, что их дополнительная прибыль в сложившейся ситуации выросла на миллиарды долларов.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 15:24
"Газпром" подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа
"Мы никогда не были так подвержены влиянию спотовых цен на газ, как сейчас. Стремительный рост стоимости произошел в самый подходящий момент для Equinor", — заявил главный экономист компании Эйрик Вэрнесс.
Авторы статьи отмечают, что она может оказаться даже в более выгодном положении, чем российский концерн. Более половины топлива норвежцы будут продавать спотовым клиентам, причем 70 процентов от этого объема — по ценам на сутки вперед. "Газпром" же, в свою очередь, реализует 56 процентов газа по стоимости на сутки или месяц вперед, а еще 31 процент — по ценам на следующий квартал, сезон или год. При этом, по данным источников в российской компании, на спотовый рынок приходится около четверти поставок в Европу.
В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.
Снег в Париже - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 12:21
"Подходим к краю": Европе предрекли катастрофическую зиму
 
ЭкономикаНорвегияЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюзГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Лента новостейМолния