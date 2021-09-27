https://ria.ru/20210927/frantsiya-1752036417.html

В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН

В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН - РИА Новости, 27.09.2021

В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН

Франция давно поддерживает предложение о расширении Совета Безопасности ООН - как в рядах его постоянных членов, так и непостоянных, заявил представитель... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:37

2021-09-27T16:37

2021-09-27T16:37

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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Франция давно поддерживает предложение о расширении Совета Безопасности ООН - как в рядах его постоянных членов, так и непостоянных, заявил представитель французского МИД, комментируя заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана о необходимости реформы организации.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Франция давно поддерживает расширение Совета Безопасности. Она выступает за расширение обеих категорий членов - как постоянных, так и непостоянных", - сказал представитель ведомства на брифинге в понедельник.Он подчеркнул, что Франция поддерживает членов G4 (Германия, Бразилия, Индия, Япония) в получении постоянного членства и увеличении присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.

https://ria.ru/20210923/erdogan-1751536502.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/frantsiya-1584824316.html

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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, оон, франция, совет безопасности оон, россия