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В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН
В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН
Франция давно поддерживает предложение о расширении Совета Безопасности ООН - как в рядах его постоянных членов, так и непостоянных, заявил представитель... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:37
2021-09-27T16:37
в мире
сша
реджеп тайип эрдоган
оон
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совет безопасности оон
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Франция давно поддерживает предложение о расширении Совета Безопасности ООН - как в рядах его постоянных членов, так и непостоянных, заявил представитель французского МИД, комментируя заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана о необходимости реформы организации.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Франция давно поддерживает расширение Совета Безопасности. Она выступает за расширение обеих категорий членов - как постоянных, так и непостоянных", - сказал представитель ведомства на брифинге в понедельник.Он подчеркнул, что Франция поддерживает членов G4 (Германия, Бразилия, Индия, Япония) в получении постоянного членства и увеличении присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
https://ria.ru/20210923/erdogan-1751536502.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/frantsiya-1584824316.html
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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, оон, франция, совет безопасности оон, россия
16:37 27.09.2021
 
В МИД Франции прокомментировали заявление Эрдогана о реформе СБ ООН

МИД Франции на заявление Эрдогана о реформе СБ ООН: Париж поддерживает его расширение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Париж с холма Монмартр
Вид на Париж с холма Монмартр - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Франция давно поддерживает предложение о расширении Совета Безопасности ООН - как в рядах его постоянных членов, так и непостоянных, заявил представитель французского МИД, комментируя заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана о необходимости реформы организации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 21:43
Эрдоган заявил о желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН
"Франция давно поддерживает расширение Совета Безопасности. Она выступает за расширение обеих категорий членов - как постоянных, так и непостоянных", - сказал представитель ведомства на брифинге в понедельник.
Он подчеркнул, что Франция поддерживает членов G4 (Германия, Бразилия, Индия, Япония) в получении постоянного членства и увеличении присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.
Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 13:26Сказано в эфире
"Франция в одиночестве". Эксперт об идеях Парижа по реформе Совбеза ООНФранцузский президент Эммануэль Макрон подверг критике СБ ООН, заявив, что он не вырабатывает полезные решения. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
 
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