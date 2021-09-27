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Чехия запретила России участвовать в создании блока АЭС "Дукованы"
Чехия запретила России участвовать в создании блока АЭС "Дукованы" - РИА Новости, 27.09.2021
Чехия запретила России участвовать в создании блока АЭС "Дукованы"
Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие российских и китайских фирм в создании нового энергоблока АЭС "Дукованы", сообщило Чешское РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:03
2021-09-27T15:53
в мире
чехия
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
edf
милош земан
westinghouse electric
россия
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ПРАГА, 27 сен — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие российских и китайских фирм в создании нового энергоблока АЭС "Дукованы", сообщило Чешское ТВ.Теперь при строительстве можно использовать технологии только тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года. Ни Россия, ни КНР не входят в их число."Дукованы" — атомная электростанция на западе Моравии, возведенная в 1985-1987 годах по советскому проекту, она включает в себя четыре энергоблока с реакторными установками типа ВВЭР-440 В-213. С 2012-го решается вопрос о возможном запуске нового — пятого — блока.В августе Прага объявила, что тендер назначен на конец этого года. По оценкам вице-премьера и главы Минпромторга Карела Гавличека, цена строительства может составить от 6,4 до 7,3 миллиарда долларов.Заявки подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победителя должны определить не позднее 2024 года, создание энергоблока намечено на промежуток между 2029-м и 2036 годом.Оппозиция и часть сенаторов считают, что Москва и Пекин несут угрозу для безопасности страны. В марте после протестов в парламенте правительство вычеркнуло из списка претендентов китайцев. В апреле Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, назвав претензии абсурдными. После этого чешский кабмин исключил "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В корпорации это решение сочли нерыночным и политически ангажированным.
https://ria.ru/20210923/vzryvy-1751390281.html
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в мире, чехия, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf, милош земан, westinghouse electric, россия
14:03 27.09.2021 (обновлено: 15:53 27.09.2021)
 
Чехия запретила России участвовать в создании блока АЭС "Дукованы"

Чехия исключила участие российских фирм в строительстве блока АЭС "Дукованы"

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 сен — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие российских и китайских фирм в создании нового энергоблока АЭС "Дукованы", сообщило Чешское ТВ.
Теперь при строительстве можно использовать технологии только тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года. Ни Россия, ни КНР не входят в их число.
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"Дукованы" — атомная электростанция на западе Моравии, возведенная в 1985-1987 годах по советскому проекту, она включает в себя четыре энергоблока с реакторными установками типа ВВЭР-440 В-213. С 2012-го решается вопрос о возможном запуске нового — пятого — блока.
В августе Прага объявила, что тендер назначен на конец этого года. По оценкам вице-премьера и главы Минпромторга Карела Гавличека, цена строительства может составить от 6,4 до 7,3 миллиарда долларов.
Заявки подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победителя должны определить не позднее 2024 года, создание энергоблока намечено на промежуток между 2029-м и 2036 годом.
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В апреле Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, назвав претензии абсурдными. После этого чешский кабмин исключил "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В корпорации это решение сочли нерыночным и политически ангажированным.
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