14:03 27.09.2021 (обновлено: 15:53 27.09.2021)
Чехия запретила России участвовать в создании блока АЭС "Дукованы"
Чехия исключила участие российских фирм в строительстве блока АЭС "Дукованы"
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
© AP Photo / Darko Vojinovic
ПРАГА, 27 сен — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие российских и китайских фирм в создании нового энергоблока АЭС "Дукованы", сообщило Чешское ТВ.
Теперь при строительстве можно использовать технологии только тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года. Ни Россия, ни КНР не входят в их число.
"Дукованы" — атомная электростанция на западе Моравии, возведенная в 1985-1987 годах по советскому проекту, она включает в себя четыре энергоблока с реакторными установками типа ВВЭР-440 В-213. С 2012-го решается вопрос о возможном запуске нового — пятого — блока.
В августе Прага объявила, что тендер назначен на конец этого года. По оценкам вице-премьера и главы Минпромторга Карела Гавличека, цена строительства может составить от 6,4 до 7,3 миллиарда долларов.
Заявки подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победителя должны определить не позднее 2024 года, создание энергоблока намечено на промежуток между 2029-м и 2036 годом.
Оппозиция и часть сенаторов считают, что Москва и Пекин несут угрозу для безопасности страны. В марте после протестов в парламенте правительство вычеркнуло из списка претендентов китайцев.
В апреле Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, назвав претензии абсурдными. После этого чешский кабмин исключил "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В корпорации это решение сочли нерыночным и политически ангажированным.