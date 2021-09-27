https://ria.ru/20210927/film-1752027049.html
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ
Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:14
2021-09-27T17:14
2021-09-27T17:14
культура
брэд питт (уильям бредли)
джордж клуни
новости культуры
кино и сериалы
стивен содерберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027123_0:165:2873:1781_1920x0_80_0_0_b48bed0853db7a46f3e4841c65209dd7.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом, сообщает The Hollywood Reporter. Уоттс также напишет сценарий и выступит одним из продюсеров вместе с Клуни и Питтом. Многие детали держатся в секрете, в том числе и о сюжете. Но ожидается, что это будет фильм-триллер, в котором расскажут о двух наемниках, которым дают одно и то же поручение. За право экранизировать эту ленту сейчас борются несколько студий, среди которых Universal, MGM, Warner Bros., Amazon и другие. В THR также отмечают, что в случае удачной сделки Джордж Клуни и Брэд Питт смогут получить по 20 миллионов долларов и больше за съемки."Они два самых узнаваемых актерах и лучшие друзья", — подчеркивают в издании. Клуни и Питт ранее снялись в нескольких фильмах: в криминальной трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена, а также в комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь" (2008).
https://ria.ru/20210831/boevik-1747809098.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027123_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_ec161777a5fd0f7563a8f5fa0a3b6081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брэд питт (уильям бредли), джордж клуни, новости культуры, кино и сериалы, стивен содерберг
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом, сообщает
The Hollywood Reporter.
Уоттс также напишет сценарий и выступит одним из продюсеров вместе с Клуни и Питтом.
Многие детали держатся в секрете, в том числе и о сюжете. Но ожидается, что это будет фильм-триллер, в котором расскажут о двух наемниках, которым дают одно и то же поручение.
За право экранизировать эту ленту сейчас борются несколько студий, среди которых Universal, MGM, Warner Bros., Amazon и другие. В THR также отмечают, что в случае удачной сделки Джордж Клуни и Брэд Питт смогут получить по 20 миллионов долларов и больше за съемки.
"Они два самых узнаваемых актерах и лучшие друзья", — подчеркивают в издании.
Клуни и Питт ранее снялись в нескольких фильмах: в криминальной трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена, а также в комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь" (2008).