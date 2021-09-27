https://ria.ru/20210927/film-1752027049.html

Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ

Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2021

Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ

Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:14

2021-09-27T17:14

2021-09-27T17:14

культура

брэд питт (уильям бредли)

джордж клуни

новости культуры

кино и сериалы

стивен содерберг

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом, сообщает The Hollywood Reporter. Уоттс также напишет сценарий и выступит одним из продюсеров вместе с Клуни и Питтом. Многие детали держатся в секрете, в том числе и о сюжете. Но ожидается, что это будет фильм-триллер, в котором расскажут о двух наемниках, которым дают одно и то же поручение. За право экранизировать эту ленту сейчас борются несколько студий, среди которых Universal, MGM, Warner Bros., Amazon и другие. В THR также отмечают, что в случае удачной сделки Джордж Клуни и Брэд Питт смогут получить по 20 миллионов долларов и больше за съемки."Они два самых узнаваемых актерах и лучшие друзья", — подчеркивают в издании. Клуни и Питт ранее снялись в нескольких фильмах: в криминальной трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена, а также в комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь" (2008).

https://ria.ru/20210831/boevik-1747809098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брэд питт (уильям бредли), джордж клуни, новости культуры, кино и сериалы, стивен содерберг