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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/film-1752027049.html
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ
Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:14
2021-09-27T17:14
культура
брэд питт (уильям бредли)
джордж клуни
новости культуры
кино и сериалы
стивен содерберг
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом, сообщает The Hollywood Reporter. Уоттс также напишет сценарий и выступит одним из продюсеров вместе с Клуни и Питтом. Многие детали держатся в секрете, в том числе и о сюжете. Но ожидается, что это будет фильм-триллер, в котором расскажут о двух наемниках, которым дают одно и то же поручение. За право экранизировать эту ленту сейчас борются несколько студий, среди которых Universal, MGM, Warner Bros., Amazon и другие. В THR также отмечают, что в случае удачной сделки Джордж Клуни и Брэд Питт смогут получить по 20 миллионов долларов и больше за съемки."Они два самых узнаваемых актерах и лучшие друзья", — подчеркивают в издании. Клуни и Питт ранее снялись в нескольких фильмах: в криминальной трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена, а также в комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь" (2008).
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брэд питт (уильям бредли), джордж клуни, новости культуры, кино и сериалы, стивен содерберг
17:14 27.09.2021
 
Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ

Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе, пишут СМИ

© AFP 2021 / Getty Images /Christopher PolkБрэд Питт и Джордж Клуни
Брэд Питт и Джордж Клуни - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images /Christopher Polk
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе. Речь о предстоящем фильме режиссера Джона Уоттса, известного по работе над трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом, сообщает The Hollywood Reporter.
Уоттс также напишет сценарий и выступит одним из продюсеров вместе с Клуни и Питтом.
Многие детали держатся в секрете, в том числе и о сюжете. Но ожидается, что это будет фильм-триллер, в котором расскажут о двух наемниках, которым дают одно и то же поручение.
За право экранизировать эту ленту сейчас борются несколько студий, среди которых Universal, MGM, Warner Bros., Amazon и другие. В THR также отмечают, что в случае удачной сделки Джордж Клуни и Брэд Питт смогут получить по 20 миллионов долларов и больше за съемки.
"Они два самых узнаваемых актерах и лучшие друзья", — подчеркивают в издании.
Клуни и Питт ранее снялись в нескольких фильмах: в криминальной трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена, а также в комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь" (2008).
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