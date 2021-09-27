https://ria.ru/20210927/er-1751993444.html

Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин

Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин - РИА Новости, 27.09.2021

Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин

Фракция "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму может обновиться почти наполовину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:36

2021-09-27T13:36

2021-09-27T14:40

политика

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму может обновиться почти наполовину, заявил президент РФ Владимир Путин."По итогам выборов фракция "Единая Россия" может обновиться практически наполовину, почти на 50%", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210927/putin-1751999132.html

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политика, владимир путин, единая россия