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Как на картинке. "Дюна" и другие экранизации фантастики

Как на картинке. "Дюна" и другие экранизации фантастики - РИА Новости, 27.09.2021

Как на картинке. "Дюна" и другие экранизации фантастики

На экраны кинотеатров вышел фильм "Дюна" Дени Вильнева — один из самых масштабных кинопроектов года (да и, возможно, десятилетия). Восторженные отзывы фанатов... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:08

джон толкин

сальвадор дали

apple

мик джаггер

питер джексон

дэвид линч

айзек азимов

культура

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. На экраны кинотеатров вышел фильм "Дюна" Дени Вильнева — один из самых масштабных кинопроектов года (да и, возможно, десятилетия). Восторженные отзывы фанатов как книги, так и режиссера успокоили большинство скептиков, которые считали знаменитый роман Фрэнка Герберта неэкранизируемым в принципе. В ближайшее время мы увидим еще как минимум два фильма по произведениям, перенос которых в кино недавно казался невозможным. О том, почему так получилось, — в материале РИА Новости.Долгая дорога к "Дюне"Начнем с "Дюны". За экранизацию эпической серии романов брались неоднократно: в 1970 году началась работа над первой, режиссером должен был стать Алехандро Ходоровски. Планировалось многочасовое сюрреалистическое безумие с суперзвездным составом актеров. В фильме согласились сниматься Мик Джаггер, Шарлотта Рэмплинг и даже великий Орсон Уэллс, который в принципе относился к любым киношным предложениям с огромной осторожностью. На роль Императора пригласили самого Сальвадора Дали. Для него специально придумали эпизод, где он бы поедал ложками спайс, ту самую "пряность", от которой зависит жизнь на планете Арракис.Однако после пяти лет работы проект отменили и "Дюна" Ходоровски до сих пор считается одним из самых великих неснятых фильмов в истории человечества. Недавно даже выпустили документальную ленту о процессе съемок — и, надо сказать, он завораживает не меньше фантастического романа.Дальше последовала экранизация Дэвида Линча, в пух и прах разнесенная критиками: настолько, что когда вышла расширенная версия картины, Линч потребовал снять свое имя из титров. В результате там значился Алан Смити (это традиционный для американской кинокультуры псевдоним, который используется в случае, когда режиссер отказывается указывать собственное имя), а сценарист был обозначен как Иуда Бут — производное от имени главного предателя в истории человечества и фамилии убийцы президента Линкольна.Последующая экранизация в виде сериала начала 2000-х у фанатов успеха также не снискала, и поэтому к грядущей интерпретации режиссера Дени Вильнева относились с настороженностью. Но — факт: у него получилась практически идеальная иллюстрация к культовому роману, а рецепт работы над фильмом оказался потрясающе прост.Дело в том, что сам Герберт оставил в романе четкие указания на то, как устроен придуманный им мир: примерно пятую часть первого тома цикла занимают подробные объяснения автора об истории, экологии, географии, антропологии и даже религии.Вильнев просто чрезвычайно внимательно прочитал эти комментарии и скрупулезно перенес их на экран. Возможно, иногда чуть-чуть отступая от сюжетной линии, но тщательно придерживаясь заложенной Гербертом логики фантастического мира.И этот прием, естественно, сработал — планета Арракис получилась удивительно реалистичной. Даже над сделанным с помощью спецэффектов гигантским червем шаи-хулудом трудилась целая команда самых настоящих биологов. Вильнев хотел, чтобы инопланетное чудовище выглядело как можно более натуральным — и 40-метровый червяк действительно впечатляет.Ожившие иллюстрацииВнимательность к авторской задумке и скрупулезность к описанию фантастического мира — вот главный рецепт успешной экранизации. Судя по всему, именно этим путем идут в Amazon Prime, где в 2022 году выходит сериал "Властелин колец", очередная киноверсия произведения Дж. Р. Р. Толкина.После двух триумфальных трилогий Питера Джексона решили взяться за "Сильмариллион" — огромный (и, по сути, незавершенный) роман о предыстории Средиземья. Amazon сознательно не приглашает в собственную экранизацию актеров из джексоновских фильмов.Официального названия у сериала пока нет, но уже точно известно, что действие будет разворачиваться во Вторую эпоху Средиземья. Мы сможем увидеть всю предысторию создания великих колец и вообще — всего того, за чем мы следили на протяжении шести предыдущих фильмов.Толкин, как и Герберт, оставил подробное описание придуманного им мира. От многотомных авторских заметок до включенных в текст "Властелина колец" и "Сильмариллиона" комментариев, касающихся как быта (главка "О трубочном зелье" выглядит практически эталонной), так и природы. Например, магии, без которой волшебный мир не может обойтись.Плюс у книг Толкина есть многолетний и ставший каноническим иллюстратор Алан Ли, чьи работы просятся на экран. Именно так и поступил Питер Джексон, фактически "оживив" картинки Ли в своих фильмах. И ровно по той же схеме идут создатели сериала. Судя по обнародованным кадрам, он становится "движущейся иллюстрацией", бережно обходясь с толкиновской эстетикой и не позволяя режиссерам никакой ненужной визуальной отсебятины. Так что, скорее всего, и новый сериал миллионы поклонников этих книг воспримут с должной степенью благосклонности.Политические миры Айзека АзимоваНекоторые вопросы вызывает экранизация еще одной культовой серии фантастических романов. Двадцать четвертого сентября на сервисе Apple TV+ состоялась премьера телесериала по "Основанию" — семитомному монстру Айзека Азимова.В отличие от невероятных по визуальной составляющей миров "Дюны" и Средиземья, мир "Основания" представляет собой не столь яркое зрелище. Азимову куда важнее борьба умов, концепций, он — вовсе не повелитель драйва и масштабных битв. История "Основания" — фактически политический детектив, который разворачивается в далеком будущем.Есть огромная Галактическая империя, ею руководит император по прозвищу Брат День (отличная роль Ли Пейса, эльфийский повелитель Трандуил во "Властелине колец" и "Хоббите"). Но ученый Гэри Селдон (его замечательно играет Джаред Харрис) предсказывает гибель империи, она по экономическим, социальным и политическим причинам обречена. Поэтому Селдон создает организацию под названием "Основание", цель которой — спасти цивилизацию, не дать ей погибнуть в результате катастрофы галактического масштаба.Поскольку Азимов не оставил никаких комментариев по поводу того, как должен выглядеть мир "Основания", у создателей сериала существовал фактически карт-бланш на его визуальное воплощение. И с этой задачей дизайнерская команда справилась. Мир получился не вычурным, но вполне реальным и довольно логичным — с необходимым уровнем технократических инноваций и очень тщательно проработанной архитектурой.Но главным в этой экранизации остается, как и у Азимова, поединок характеров — а значит, на первый план выходит кастинг. И тут создатели не промахнулись — подбор актеров практически идеален. Получился даже один из самых сложных азимовских образов — робот Р. Дэниел Оливо, действующий в том числе под именем Эдо Демерзель. Правда, в данном случае произошел традиционный для современного кинематографа кросс-пол: робота, который у Азимова мужеподобен, играет финская актриса Лаура Бирн, наделенная, впрочем, андрогинной внешностью."Основание" — произведение само по себе сложное, в нем много наукообразных измышлений, любопытных социальных и политических прогнозов, так что сериал в нашу турбулентную эпоху точно не пройдет незамеченным. Вопрос в том, насколько современные зрители захотят прорываться сквозь жесткую, но лишенную внешнего драйва психологическую борьбу героев.Ну а нам остается только радоваться: похоже, те миры, которые до этого существовали лишь в наших фантазиях во время чтения, получают точное и достойное визуальное воплощение. Наконец-то дождались!

https://ria.ru/20210828/kino-1747460233.html

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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