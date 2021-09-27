https://ria.ru/20210927/ekologiya-1752071672.html

Мишустин отметил работу "Росатома" по ликвидации экологических проблем

Мишустин отметил работу "Росатома" по ликвидации экологических проблем - РИА Новости, 27.09.2021

Мишустин отметил работу "Росатома" по ликвидации экологических проблем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских атомщиков с предстоящим Днем работника атомной промышленности РФ и особо отметил их работу по... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:34

2021-09-27T19:34

2021-09-27T19:34

ядерные технологии

общество

челябинск

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский химический комбинат

алексей лихачев

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских атомщиков с предстоящим Днем работника атомной промышленности РФ и особо отметил их работу по ликвидации экологических проблем.Текст поздравления на торжественном вечере в Москве в понедельник зачитал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.По словам Мишустина, история отечественной атомной промышленности – это история великих открытий выдающихся ученых, самоотверженный труд людей, которые реализовывали знаменитый атомный проект СССР."И сегодня атомный комплекс играет важную роль в национальной экономике. Инновационные разработки атомщиков находят свое применение в медицине, промышленности, биологии, оборонно-промышленном комплексе. Благодаря вам развиваются отечественная наука и технологии", - отметил премьер.Введены в строй первая в мире атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", Адыгейская ветроэлектростанция, спущен на воду самый мощный атомный ледокол "Арктика", напомнил Мишустин."Важно, что "Росатом" уделяет большое внимание инновационному развитию. Ведет активную деятельность по созданию Национального центра физики и математики. Особенно хочется отметить работу государственной корпорации по ликвидации экологических проблем", - добавил председатель правительства,"Несмотря на то, что вы работаете в непростых условиях, вы неизменно добиваетесь высоких результатов. Мы гордимся впечатляющими достижениями атомщиков. В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за профессионализм, ответственное отношение к делу", - отметил Мишустин.Он пожелал работникам атомной отрасли и их семьям крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.День работника атомной промышленности РФ отмечается во вторник. Этот праздник с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября для него выбрали, потому что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.Российская атомная отрасль в контуре госкорпорации "Росатом" сейчас объединяет более 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч человек. Главные приоритеты работы "Росатома" - обеспечение развития ядерного оружейного комплекса России, а также атомной энергетики. "Росатом" является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах."Росатом" – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами.С участием "Росатома" планомерно продолжается ликвидация ущерба окружающей среде на площадке предприятия "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области. С опережением графика завершена рекультивация городской свалки в Челябинске, работавшей с 1949 года и бывшей одной из крупнейших в городской черте в Европе. По данным Минэкологии Челябинской области, в итоге экологическая ситуация в столице региона улучшилась: на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель.Кроме того, "Росатом" и Минвостокразвития ведут практическую подготовку к поднятию со дна арктических морей аварийных атомных подлодок К-27 и К-159.Что касается решения других проблем, связанных с советским ядерным наследием, то еще один крупный проект в области обеспечения экологической безопасности атомной промышленности завершен в Северске под Томском - там на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в нынешнем году окончательно законсервированы открытые хранилища жидких радиоактивных отходов, бассейны Б-1 и Б-25, оставшиеся от реализации ядерно-оружейных программ времен СССР.

https://ria.ru/20210921/energoblok-1751141065.html

https://ria.ru/20210916/buduschee-1750348037.html

https://ria.ru/20210903/rosatom-1748470891.html

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