https://ria.ru/20210927/donbass-1751976499.html
В Раде призвали разобраться в причинах конфликта в Донбассе
В Раде призвали разобраться в причинах конфликта в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2021
В Раде призвали разобраться в причинах конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что признать любую страну агрессором может только Совет безопасности РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:31
2021-09-27T12:31
2021-09-27T12:34
в мире
украина
верховная рада украины
ренат кузьмин
вооруженный конфликт на востоке украины
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что признать любую страну агрессором может только Совет безопасности ООН и считает, что для решения конфликта в Донбассе нужно разобраться в причинах его возникновения."Конфликт на Донбассе может быть решён только после тщательного изучения и полного устранения причин его возникновения. Так решаются все конфликты. Нет другого пути. Борьба со следствием не устраняет причину… Пора перестать врать самим себе. Нужно вернуться к началу. Нужно дать правовую оценку событиям в Украине в 2013-2014 годах, выявить и устранить причину вооружённого конфликта и все сразу станет на свои места. Как думаете, Зеленский на это способен?" - написал Кузьмин в Telegram.Он привел пример событий 2 мая 1945 года в Берлине. "Советские войска в центре Европы штурмовали здание немецкого парламента. Танки на улицах. Трупы солдат и мирных жителей. Трупы детей. Рейхстаг захвачен... И что можно было бы сказать об этом, будучи ограниченным одним днём наблюдения? Только то, что русские агрессоры напали и уничтожили столицу европейского государства, разрушили здание парламента, убили мирных жителей... Однако, эти события получили бы совсем другую оценку, если бы исследовался не один день 2 мая, а период с 1941 по 1945 годы", - написал депутат.Кузьмин также отметил, что признать страну агрессором может только Совет безопасности ООН. "И больше никто. Есть такое решение в отношении России по событиям на Донбассе? Нет", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html
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РИА Новости
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в мире, украина, верховная рада украины, ренат кузьмин, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
12:31 27.09.2021 (обновлено: 12:34 27.09.2021)
В Раде призвали разобраться в причинах конфликта в Донбассе
Депутат Рады Кузьмин: для решения конфликта в Донбассе нужно разобраться в его причинах