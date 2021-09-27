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В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 27.09.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:29
2021-09-27T12:29
2021-09-27T12:29
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырёх нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20210924/donbass-1751575345.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле из гранатометов со стороны украинских силовиков