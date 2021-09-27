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В ЛНР заявили об обстреле поселка Калиново со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об обстреле поселка Калиново со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 27.09.2021
В ЛНР заявили об обстреле поселка Калиново со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:38
2021-09-27T08:38
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 25 сентября украинские силовики не обстреливали территорию республики, однако уже 26 сентября украинский снайпер в районе подконтрольного республике поселка Калиново смертельно ранил сотрудника Народной милиции ЛНР."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, помимо огня из стрелкового оружия в районе поселка Калиново, в результате которого погиб сотрудник оборонного ведомства республики, других нарушений режима прекращения огня представители ЛНР в СЦКК не зафиксировали.
https://ria.ru/20210926/bespilotnik-1751894541.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:38 27.09.2021
 
В ЛНР заявили об обстреле поселка Калиново со стороны украинских силовиков

Представитель ЛНР: при обстреле поселка Калиново погиб сотрудник оборонного ведомства

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 25 сентября украинские силовики не обстреливали территорию республики, однако уже 26 сентября украинский снайпер в районе подконтрольного республике поселка Калиново смертельно ранил сотрудника Народной милиции ЛНР.
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, помимо огня из стрелкового оружия в районе поселка Калиново, в результате которого погиб сотрудник оборонного ведомства республики, других нарушений режима прекращения огня представители ЛНР в СЦКК не зафиксировали.
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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