15:08 27.09.2021 (обновлено: 15:13 27.09.2021)
В Иране заявили, что МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии
Представитель ОАЭИ Камалванди: МАГАТЭ не получило доступ на объект TESA из-за диверсии
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководство МАГАТЭ в курсе того, что ядерный объект в иранском городе Карадж не попадает под соглашение о предоставлении записей с камер наблюдения этого комплекса, так как объект находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии, заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
Накануне МАГАТЭ сообщило, что Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря соглашение агентства и ОАЭИ, подписанное 12 сентября. По нему Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране.
"Господин (Рафаэль) Гросси в курсе, что соглашение, достигнутое в форме совместного заявления, не включает в себя положений о предоставлении камер видеонаблюдения с комплекса Карадж, поскольку этот объект все еще находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии", - приводит агентство Tasnim слова Камалванди.
В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг.