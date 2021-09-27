https://ria.ru/20210927/diversiya-1752016818.html

В Иране заявили, что МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии

В Иране заявили, что МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии - РИА Новости, 27.09.2021

В Иране заявили, что МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии

Руководство МАГАТЭ в курсе того, что ядерный объект в иранском городе Карадж не попадает под соглашение о предоставлении записей с камер наблюдения этого... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:08

2021-09-27T15:08

2021-09-27T15:13

в мире

иран

тегеран (город)

магатэ

бехруз камалванди

рафаэль гросси

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководство МАГАТЭ в курсе того, что ядерный объект в иранском городе Карадж не попадает под соглашение о предоставлении записей с камер наблюдения этого комплекса, так как объект находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии, заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.Накануне МАГАТЭ сообщило, что Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря соглашение агентства и ОАЭИ, подписанное 12 сентября. По нему Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране."Господин (Рафаэль) Гросси в курсе, что соглашение, достигнутое в форме совместного заявления, не включает в себя положений о предоставлении камер видеонаблюдения с комплекса Карадж, поскольку этот объект все еще находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии", - приводит агентство Tasnim слова Камалванди.В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг.

https://ria.ru/20210927/inspektsiya-1752008557.html

иран

тегеран (город)

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в мире, иран, тегеран (город), магатэ, бехруз камалванди, рафаэль гросси