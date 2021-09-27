https://ria.ru/20210927/chinovniki-1751927003.html
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы" - РИА Новости, 27.09.2021
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T05:09
2021-09-27T05:09
2021-09-27T11:13
республика крым
криминал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим чиновникам администраций курортных городов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Глава Крыма Сергей Аксенов на минувшей неделе принял отставку Кабанова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Кабанова и Храмова арестовали на два месяца по обвинению в хищениях из бюджета. Как пояснил источник агентства, сейчас следствие пытается определить количество эпизодов и ищет причастных.
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республика крым, криминал
05:09 27.09.2021 (обновлено: 11:13 27.09.2021)
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
Источник сообщил о "вопросах" к ряду чиновников на фоне ареста бывшего вице-премьера Крыма