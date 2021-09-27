https://ria.ru/20210927/chinovniki-1751927003.html

Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"

Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы" - РИА Новости, 27.09.2021

Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"

В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T05:09

2021-09-27T05:09

2021-09-27T11:13

республика крым

криминал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим чиновникам администраций курортных городов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Глава Крыма Сергей Аксенов на минувшей неделе принял отставку Кабанова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Кабанова и Храмова арестовали на два месяца по обвинению в хищениях из бюджета. Как пояснил источник агентства, сейчас следствие пытается определить количество эпизодов и ищет причастных.

https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, криминал