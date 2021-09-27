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Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы" - РИА Новости, 27.09.2021
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T05:09
2021-09-27T11:13
республика крым
криминал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим чиновникам администраций курортных городов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Глава Крыма Сергей Аксенов на минувшей неделе принял отставку Кабанова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Кабанова и Храмова арестовали на два месяца по обвинению в хищениях из бюджета. Как пояснил источник агентства, сейчас следствие пытается определить количество эпизодов и ищет причастных.
https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html
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республика крым, криминал
05:09 27.09.2021 (обновлено: 11:13 27.09.2021)
 
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"

Источник сообщил о "вопросах" к ряду чиновников на фоне ареста бывшего вице-премьера Крыма

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкНа берегу Черного моря в Евпатории
На берегу Черного моря в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к некоторым руководящим чиновникам администраций курортных городов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск", — добавил собеседник агентства.

Глава Крыма Сергей Аксенов на минувшей неделе принял отставку Кабанова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова.
Кабанова и Храмова арестовали на два месяца по обвинению в хищениях из бюджета. Как пояснил источник агентства, сейчас следствие пытается определить количество эпизодов и ищет причастных.
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 15:45
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
 
Республика КрымКриминал
 
 
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