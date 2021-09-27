https://ria.ru/20210927/chekunkov-1751934898.html
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока - РИА Новости, 27.09.2021
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министра. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:48
2021-09-27T08:48
2021-09-27T08:48
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министра."Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики",- говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров КРДВ.Отмечается, что ранее эту должность занимал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.КРДВ - единый институт развития, подведомственным Минвостокразвития. Используя созданные на Дальнем Востоке и в Арктике механизмы государственной поддержки (территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и др.), КРДВ привлекает инвестиции, помогает бизнесу реализовывать промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на ускоренное экономическое развитие, улучшение качества жизни людей.Всего при поддержке КРДВ реализуется более 2,6 тысячи проектов на Дальнем Востоке объемом 6,3 триллионов рублей. Еще 219 инвестиционных проектов объемом 370 миллиардов рублей реализуются на территории Арктической зоны РФ и в первом арктическом ТОР "Столица Арктики". Создается более 14 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210909/mishustin-1749288194.html
https://ria.ru/20210903/infrastruktura-1748544011.html
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экономика, владивосток, арктика, алексей чекунков, крдв, россия
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока
Глава Минвостока Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока