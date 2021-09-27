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Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока - РИА Новости, 27.09.2021
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министра. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:48
2021-09-27T08:48
экономика
владивосток
арктика
алексей чекунков
крдв
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министра."Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики",- говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров КРДВ.Отмечается, что ранее эту должность занимал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.КРДВ - единый институт развития, подведомственным Минвостокразвития. Используя созданные на Дальнем Востоке и в Арктике механизмы государственной поддержки (территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и др.), КРДВ привлекает инвестиции, помогает бизнесу реализовывать промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на ускоренное экономическое развитие, улучшение качества жизни людей.Всего при поддержке КРДВ реализуется более 2,6 тысячи проектов на Дальнем Востоке объемом 6,3 триллионов рублей. Еще 219 инвестиционных проектов объемом 370 миллиардов рублей реализуются на территории Арктической зоны РФ и в первом арктическом ТОР "Столица Арктики". Создается более 14 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210909/mishustin-1749288194.html
https://ria.ru/20210903/infrastruktura-1748544011.html
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экономика, владивосток, арктика, алексей чекунков, крдв, россия
08:48 27.09.2021
 
Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока

Глава Минвостока Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министра.
"Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики",- говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров КРДВ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 09:09
ТОР на Дальнем Востоке выделили дополнительное финансирование
Отмечается, что ранее эту должность занимал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
КРДВ - единый институт развития, подведомственным Минвостокразвития. Используя созданные на Дальнем Востоке и в Арктике механизмы государственной поддержки (территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и др.), КРДВ привлекает инвестиции, помогает бизнесу реализовывать промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на ускоренное экономическое развитие, улучшение качества жизни людей.
Всего при поддержке КРДВ реализуется более 2,6 тысячи проектов на Дальнем Востоке объемом 6,3 триллионов рублей. Еще 219 инвестиционных проектов объемом 370 миллиардов рублей реализуются на территории Арктической зоны РФ и в первом арктическом ТОР "Столица Арктики". Создается более 14 тысяч новых рабочих мест.
Офис ВЭБ.РФ
3 сентября, 13:28
ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей
 
ЭкономикаВладивостокАрктикаАлексей ЧекунковКРДВРоссия
 
 
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