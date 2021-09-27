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В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию
В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию - РИА Новости, 29.09.2021
В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию
Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-27T11:55
2021-09-29T18:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В районе Новокосино ВАО благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку: оборудовали большую игровую зону для детей и площадку с уличными тренажерами, сделали скейт-парк и памп-трек для любителей экстремальных видов спорта, проложили велосипедную дорожку, устроили дорожно-тропиночную сеть, установили более 100 опор наружного освещения, обустроили зону со скамейками для тихого отдыха и площадку со столами и лавочками для пикников", - говорится в сообщении.Отмечается, что также привели в порядок и наполнили водой пруд, вокруг установили лавочки, для выгула собак обустроили площадку с оборудованием для дрессировки. Территорию дополнительно озеленили: высадили более 2,6 тысячи кустарников, в ближайшее время высадят порядка 100 деревьев.
https://realty.ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747463575.html
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москва, городское хозяйство москвы
11:55 27.09.2021 (обновлено: 18:13 29.09.2021)
 

В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыНовое общественное пространство появилось на востоке Москвы
Новое общественное пространство появилось на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В районе Новокосино ВАО благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку: оборудовали большую игровую зону для детей и площадку с уличными тренажерами, сделали скейт-парк и памп-трек для любителей экстремальных видов спорта, проложили велосипедную дорожку, устроили дорожно-тропиночную сеть, установили более 100 опор наружного освещения, обустроили зону со скамейками для тихого отдыха и площадку со столами и лавочками для пикников", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыНовое общественное пространство появилось на востоке Москвы
Новое общественное пространство появилось на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Новое общественное пространство появилось на востоке Москвы
Отмечается, что также привели в порядок и наполнили водой пруд, вокруг установили лавочки, для выгула собак обустроили площадку с оборудованием для дрессировки. Территорию дополнительно озеленили: высадили более 2,6 тысячи кустарников, в ближайшее время высадят порядка 100 деревьев.
"Название для нового общественного пространства выберут горожане с помощью голосования на "Активном гражданине", - дополняется в сообщении.
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