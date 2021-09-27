https://ria.ru/20210927/blagoustroystvo-1752368365.html

В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию

В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию - РИА Новости, 29.09.2021

В Новокосино у Салтыковского лесопарка Москвы благоустроили территорию

Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-27T11:55

2021-09-27T11:55

2021-09-29T18:13

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В районе Новокосино ВАО благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку: оборудовали большую игровую зону для детей и площадку с уличными тренажерами, сделали скейт-парк и памп-трек для любителей экстремальных видов спорта, проложили велосипедную дорожку, устроили дорожно-тропиночную сеть, установили более 100 опор наружного освещения, обустроили зону со скамейками для тихого отдыха и площадку со столами и лавочками для пикников", - говорится в сообщении.Отмечается, что также привели в порядок и наполнили водой пруд, вокруг установили лавочки, для выгула собак обустроили площадку с оборудованием для дрессировки. Территорию дополнительно озеленили: высадили более 2,6 тысячи кустарников, в ближайшее время высадят порядка 100 деревьев.

https://realty.ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747463575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы