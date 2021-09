https://ria.ru/20210927/birzha-1751931190.html

СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану

СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану - РИА Новости, 27.09.2021

СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану

Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прошел в соответствии с графиком в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:53

2021-09-27T07:53

2021-09-27T07:53

экономика

китай

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747170989_0:33:700:427_1920x0_80_0_0_1e75e778d48d5478f445e8d6b76401f9.jpg

ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прошел в соответствии с графиком в субботу, отмечает финансовое издание "Чжунго Чжэнцюаньбао".О деталях и результатах теста пока не сообщает ни сама биржа, ни компетентные государственные ведомства. Издание отмечает, что прошедший тест в том числе включал проверку того, смогут ли брокерские компании оказывать поддержку своим клиентам в получении и аннулировании статуса квалифицированного инвестора Пекинской фондовой биржи.Второй тест запланирован на 9 октября. Тесты проводятся с целью проверки состояния технической готовности систем различных участников рынка к открытию торгов на Пекинской фондовой бирже. Власти пока не сообщали, когда ожидается официальное открытие биржи.Участие в тестовом запуске приняли китайская общенациональная внебиржевая система торговли акциями малых и средних предприятий, известная как New Third Board, China Securities Depository and Clearing, Shenzhen Securities Communication, China Securities Index Company, а также различные фонды, брокеры, поставщики биржевой и финансовой информации.Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов).Позже компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой бирже. Согласно обнародованному проекту правил, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.

https://ria.ru/20210902/kitay-1748388810.html

https://ria.ru/20210927/razvorot-1751920078.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, си цзиньпин