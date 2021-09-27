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СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану
СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану - РИА Новости, 27.09.2021
СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану
Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прошел в соответствии с графиком в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:53
2021-09-27T07:53
экономика
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прошел в соответствии с графиком в субботу, отмечает финансовое издание "Чжунго Чжэнцюаньбао".О деталях и результатах теста пока не сообщает ни сама биржа, ни компетентные государственные ведомства. Издание отмечает, что прошедший тест в том числе включал проверку того, смогут ли брокерские компании оказывать поддержку своим клиентам в получении и аннулировании статуса квалифицированного инвестора Пекинской фондовой биржи.Второй тест запланирован на 9 октября. Тесты проводятся с целью проверки состояния технической готовности систем различных участников рынка к открытию торгов на Пекинской фондовой бирже. Власти пока не сообщали, когда ожидается официальное открытие биржи.Участие в тестовом запуске приняли китайская общенациональная внебиржевая система торговли акциями малых и средних предприятий, известная как New Third Board, China Securities Depository and Clearing, Shenzhen Securities Communication, China Securities Index Company, а также различные фонды, брокеры, поставщики биржевой и финансовой информации.Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов).Позже компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой бирже. Согласно обнародованному проекту правил, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.
https://ria.ru/20210902/kitay-1748388810.html
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экономика, китай, си цзиньпин
07:53 27.09.2021
 
СМИ сообщили, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану

"Чжунго Чжэнцюаньбао" сообщило, что тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел хорошо

© Фото : секретариат Шанхайской организации сотрудничестваУчастники форума цифровой экономики Китай-ШОС в Чунцине
Участники форума цифровой экономики Китай-ШОС в Чунцине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : секретариат Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прошел в соответствии с графиком в субботу, отмечает финансовое издание "Чжунго Чжэнцюаньбао".
О деталях и результатах теста пока не сообщает ни сама биржа, ни компетентные государственные ведомства. Издание отмечает, что прошедший тест в том числе включал проверку того, смогут ли брокерские компании оказывать поддержку своим клиентам в получении и аннулировании статуса квалифицированного инвестора Пекинской фондовой биржи.
Второй тест запланирован на 9 октября. Тесты проводятся с целью проверки состояния технической готовности систем различных участников рынка к открытию торгов на Пекинской фондовой бирже. Власти пока не сообщали, когда ожидается официальное открытие биржи.
Участие в тестовом запуске приняли китайская общенациональная внебиржевая система торговли акциями малых и средних предприятий, известная как New Third Board, China Securities Depository and Clearing, Shenzhen Securities Communication, China Securities Index Company, а также различные фонды, брокеры, поставщики биржевой и финансовой информации.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 16:18
Китай откроет Пекинскую фондовую биржу
Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов).
Позже компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой бирже. Согласно обнародованному проекту правил, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.
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