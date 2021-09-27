Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/bezhentsy-1752037670.html
В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом
В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом
Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, забыв о своих международных обязательствах, заявил глава белорусского МИД Владимир... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:40
2021-09-27T18:44
мид белоруссии
в мире
литва
белоруссия
евросоюз
владимир макей
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747892236_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b2bcea83aade9e0b63bab8d2ade979c4.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, забыв о своих международных обязательствах, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей."Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - сказал Макей, выступая в понедельник в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Как указал министр, миллионы беженцев "стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах". Однако, подчеркнул Макей, в Европе их никто не ждет."Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию. Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей. Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как им надо жить", - заявил министр.По словам главы МИД республики, тема беженцев, действительно, снова становится все более актуальной, однако вследствие безответственной политики самого коллективного Запада, и Афганистан - прямое подтверждение этому."И не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского Союза, как об этом врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только "гибридную войну", но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера", - заявил Макей.Он также обратил внимание, что с апреля этого года Минск предлагает ЕС консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет, и, более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. "Если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством "железного занавеса" из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и будет придерживаться политики добрососедства, она остается приверженной взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, даже с теми, с кем имеются острые разногласия. Однако Минск будет выстраивать отношения на принципах уважения и равноправия, без шантажа и условий, добавил глава МИД.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744575029.html
https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html
https://ria.ru/20210824/bezhentsy-1747065953.html
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747892236_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_5476f454c7a21f06d2af722b9ac685b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид белоруссии, в мире, литва, белоруссия, евросоюз, владимир макей , здоровье - общество
16:40 27.09.2021 (обновлено: 18:44 27.09.2021)
 
В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом

Глава МИД Белоруссии Макей: Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами

© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Алексей Стефанов
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, забыв о своих международных обязательствах, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - сказал Макей, выступая в понедельник в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 19:19
МИД Белоруссии призвал ООН помочь урегулировать ситуацию с мигрантами
Как указал министр, миллионы беженцев "стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах". Однако, подчеркнул Макей, в Европе их никто не ждет.
"Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию. Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей. Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как им надо жить", - заявил министр.
Литовцы продают вещи мигрантам в лагере беженцев в селе Веребежай в Литве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:03
МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами
По словам главы МИД республики, тема беженцев, действительно, снова становится все более актуальной, однако вследствие безответственной политики самого коллективного Запада, и Афганистан - прямое подтверждение этому.
"И не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского Союза, как об этом врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только "гибридную войну", но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера", - заявил Макей.
Мигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
24 августа, 17:12
Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии
Он также обратил внимание, что с апреля этого года Минск предлагает ЕС консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет, и, более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. "Если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством "железного занавеса" из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и будет придерживаться политики добрососедства, она остается приверженной взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, даже с теми, с кем имеются острые разногласия. Однако Минск будет выстраивать отношения на принципах уважения и равноправия, без шантажа и условий, добавил глава МИД.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:00
Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами
 
МИД БелоруссииВ миреЛитваБелоруссияЕвросоюзВладимир МакейЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
02:42Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Лента новостейМолния