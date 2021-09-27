https://ria.ru/20210927/bezhentsy-1752037670.html

В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом

В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом - РИА Новости, 27.09.2021

В МИД Белоруссии назвали ситуацию с беженцами сфабрикованной Западом

Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, забыв о своих международных обязательствах, заявил глава белорусского МИД Владимир... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:40

2021-09-27T16:40

2021-09-27T18:44

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, забыв о своих международных обязательствах, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей."Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - сказал Макей, выступая в понедельник в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Как указал министр, миллионы беженцев "стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах". Однако, подчеркнул Макей, в Европе их никто не ждет."Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию. Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей. Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как им надо жить", - заявил министр.По словам главы МИД республики, тема беженцев, действительно, снова становится все более актуальной, однако вследствие безответственной политики самого коллективного Запада, и Афганистан - прямое подтверждение этому."И не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского Союза, как об этом врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только "гибридную войну", но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера", - заявил Макей.Он также обратил внимание, что с апреля этого года Минск предлагает ЕС консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет, и, более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. "Если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством "железного занавеса" из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и будет придерживаться политики добрососедства, она остается приверженной взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, даже с теми, с кем имеются острые разногласия. Однако Минск будет выстраивать отношения на принципах уважения и равноправия, без шантажа и условий, добавил глава МИД.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744575029.html

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

https://ria.ru/20210824/bezhentsy-1747065953.html

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