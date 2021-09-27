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В МИД Белоруссии заявили, что против страны развязали гибридную войну
В МИД Белоруссии заявили, что против страны развязали гибридную войну - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Белоруссии заявили, что против страны развязали гибридную войну
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что против республики развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:38
2021-09-27T18:56
в мире
мид белоруссии
сша
оон
белоруссия
нью-йорк (город)
евросоюз
владимир макей
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что против республики развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью "воинственного давления" со стороны коллективного Запада."Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", - сказал Макей, выступая в понедельник в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Как указал глава МИД, несмотря на "ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации". По словам Макея, Белоруссия также оказалась вовлеченной не по своей воле "в пучину этой геополитической войны".При этом руководитель внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет "изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий" в отношении Белоруссии - например, "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства".По словам Макея, Запад никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что "этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов". Министр указал, что блицкрига по смене власти в республике не получилось и, более того, Запад "очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями". "Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем", - заметил Макей.Он также обратил внимание, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства, и именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается, и в которой участвуют все слои населения страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210927/prava_cheloveka-1752038912.html
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в мире, мид белоруссии, сша, оон, белоруссия, нью-йорк (город), евросоюз, владимир макей
16:38 27.09.2021 (обновлено: 18:56 27.09.2021)
 
В МИД Белоруссии заявили, что против страны развязали гибридную войну

Глава МИД Белоруссии Макей: против республики развязали масштабную гибридную войну

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что против республики развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью "воинственного давления" со стороны коллективного Запада.
"Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", - сказал Макей, выступая в понедельник в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Как указал глава МИД, несмотря на "ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации". По словам Макея, Белоруссия также оказалась вовлеченной не по своей воле "в пучину этой геополитической войны".
При этом руководитель внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет "изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий" в отношении Белоруссии - например, "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства".
По словам Макея, Запад никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что "этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов". Министр указал, что блицкрига по смене власти в республике не получилось и, более того, Запад "очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями". "Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем", - заметил Макей.
Он также обратил внимание, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства, и именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается, и в которой участвуют все слои населения страны.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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В миреМИД БелоруссииСШАООНБелоруссияНью-Йорк (город)ЕвросоюзВладимир Макей
 
 
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