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ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года - РИА Новости, 27.09.2021
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года
Баварский Христианско-социальный союз на выборах в бундестаг ФРГ получает по предварительным данным со всех округов 31,7%, показывая худший результат с 1949... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:03
2021-09-27T02:18
в мире
бавария
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Баварский Христианско-социальный союз на выборах в бундестаг ФРГ получает по предварительным данным со всех округов 31,7%, показывая худший результат с 1949 года, свидетельствуют данные ЦИК.Это предварительные данные, которые могут быть скорректированы с учетом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. Кроме того, будут перераспределены 13,9% голосов, которые получили мелкие партии и не преодолели пятипроцентный барьер.По предварительным данным, ХСС получает 31,7% - хуже результат был только в 1949 году, когда эта доминирующая в регионе партия получила 29,2%, в 2017 году союз получил 38,8%. На втором месте социал-демократы с 18% (плюс 2,7% в сравнении с 2017 годом), третьи "Зеленые" с 14,1% (улучшили результат на 4,3%), свободные демократы четвертые с 10,5% (плюс 0,4%), далее следует "Альтернатива для Германии" с 9% (минус 3,4%). "Левые" предварительно не преодолевают пятипроцентный барьер в Баварии.
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в мире, бавария, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии
02:03 27.09.2021 (обновлено: 02:18 27.09.2021)
 
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года

ХСС в Баварии набирает 31,7 процента на выборах, показывая худший результат с 1949 года

© REUTERS / Fabrizio BenschАрмин Лашет, Сюзанна Лашет, Ангела Меркель и Пауль Зиемиак после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Германии
Армин Лашет, Сюзанна Лашет, Ангела Меркель и Пауль Зиемиак после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Баварский Христианско-социальный союз на выборах в бундестаг ФРГ получает по предварительным данным со всех округов 31,7%, показывая худший результат с 1949 года, свидетельствуют данные ЦИК.
Это предварительные данные, которые могут быть скорректированы с учетом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. Кроме того, будут перераспределены 13,9% голосов, которые получили мелкие партии и не преодолели пятипроцентный барьер.
По предварительным данным, ХСС получает 31,7% - хуже результат был только в 1949 году, когда эта доминирующая в регионе партия получила 29,2%, в 2017 году союз получил 38,8%. На втором месте социал-демократы с 18% (плюс 2,7% в сравнении с 2017 годом), третьи "Зеленые" с 14,1% (улучшили результат на 4,3%), свободные демократы четвертые с 10,5% (плюс 0,4%), далее следует "Альтернатива для Германии" с 9% (минус 3,4%). "Левые" предварительно не преодолевают пятипроцентный барьер в Баварии.
Партия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 23:37
В ХДС/ХСС назвали результаты выборов в бундестаг катастрофой
 
В миреБаварияГерманияХристианско-социальный союзВыборы в парламент Германии
 
 
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