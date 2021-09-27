https://ria.ru/20210927/bavariya-1751922779.html
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года - РИА Новости, 27.09.2021
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года
Баварский Христианско-социальный союз на выборах в бундестаг ФРГ получает по предварительным данным со всех округов 31,7%, показывая худший результат с 1949... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:03
2021-09-27T02:03
2021-09-27T02:18
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Баварский Христианско-социальный союз на выборах в бундестаг ФРГ получает по предварительным данным со всех округов 31,7%, показывая худший результат с 1949 года, свидетельствуют данные ЦИК.Это предварительные данные, которые могут быть скорректированы с учетом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. Кроме того, будут перераспределены 13,9% голосов, которые получили мелкие партии и не преодолели пятипроцентный барьер.По предварительным данным, ХСС получает 31,7% - хуже результат был только в 1949 году, когда эта доминирующая в регионе партия получила 29,2%, в 2017 году союз получил 38,8%. На втором месте социал-демократы с 18% (плюс 2,7% в сравнении с 2017 годом), третьи "Зеленые" с 14,1% (улучшили результат на 4,3%), свободные демократы четвертые с 10,5% (плюс 0,4%), далее следует "Альтернатива для Германии" с 9% (минус 3,4%). "Левые" предварительно не преодолевают пятипроцентный барьер в Баварии.
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751917228.html
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в мире, бавария, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии
02:03 27.09.2021 (обновлено: 02:18 27.09.2021)
ХСС в Баварии показывает худший результаты на выборах с 1949 года
ХСС в Баварии набирает 31,7 процента на выборах, показывая худший результат с 1949 года