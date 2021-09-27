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Компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала признали банкротом
Компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала признали банкротом - РИА Новости, 27.09.2021
Компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала признали банкротом
Арбитражный суд Хабаровского края в понедельник признал банкротом ООО "Торэкс", совладелицей которого является Лариса Стародубова, жена арестованного экс-главы... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:03
2021-09-27T13:03
происшествия
хабаровский край
хабаровск
сергей фургал
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Хабаровского края в понедельник признал банкротом ООО "Торэкс", совладелицей которого является Лариса Стародубова, жена арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, следует из информации в картотеке арбитражных дел."Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не приводятся.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Торэкса" в августе 2020 года по заявлению "МСП Банка". Суд тогда включил долг компании перед банком в размере более 267 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Торэкса". Временным управляющим был утвержден Кирилл Бодров.Крупными кредиторами "Торэкса" являются ООО "Амурсталь" (прежнее наименование – ООО "Торэкс-Хабаровск") с требованиями почти на 1,7 миллиарда рублей и британская Global Metcorp (около 728 миллионов рублей), покупавшая у него металлопродукцию.Компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") в январе 2017 года приобрела завод "Амурсталь", став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года. Это единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат.По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время Стародубова владеет 25% ООО "Торэкс", ее доля находится в залоге у АО "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, остальные 75% - на балансе самого "Торэкса".Фургал, возглавлявший край с 2018 года, в июле 2020 года был задержан – СК РФ обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Фургал сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", вину он не признает.Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, ранее сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс".
https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html
https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, сергей фургал
13:03 27.09.2021
 
Компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала признали банкротом

Суд в Хабаровске признал банкротом компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Хабаровского края в понедельник признал банкротом ООО "Торэкс", совладелицей которого является Лариса Стародубова, жена арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не приводятся.
Антон Фургал - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Сыну Фургала отказали в регистрации на выборах в Госдуму
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Торэкса" в августе 2020 года по заявлению "МСП Банка". Суд тогда включил долг компании перед банком в размере более 267 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Торэкса". Временным управляющим был утвержден Кирилл Бодров.
Крупными кредиторами "Торэкса" являются ООО "Амурсталь" (прежнее наименование – ООО "Торэкс-Хабаровск") с требованиями почти на 1,7 миллиарда рублей и британская Global Metcorp (около 728 миллионов рублей), покупавшая у него металлопродукцию.
Компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") в январе 2017 года приобрела завод "Амурсталь", став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года. Это единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат.
По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время Стародубова владеет 25% ООО "Торэкс", ее доля находится в залоге у АО "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, остальные 75% - на балансе самого "Торэкса".
Фургал, возглавлявший край с 2018 года, в июле 2020 года был задержан – СК РФ обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Фургал сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", вину он не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, ранее сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс".
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:00
Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскСергей Фургал
 
 
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