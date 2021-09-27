https://ria.ru/20210927/avtokredity-1752029254.html

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов - РИА Новости, 27.09.2021

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов

Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:11

2021-09-27T16:11

2021-09-27T16:11

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка."Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн (6+) необходимо перейти на вкладку "Продукты и услуги" и выбрать раздел "Автокредит". Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября", - говорится в пресс-релизе банка.По словам начальника управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева, банк в рамках технологической трансформации стремится повышать комфорт и удобство обслуживания клиентов, банк планомерно расширяет список продуктов и услуг, доступных для дистанционного оформления.Пресс-служба банка напоминает, что программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей.Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству.

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