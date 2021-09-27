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ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов - РИА Новости, 27.09.2021
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:11
2021-09-27T16:11
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка."Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн (6+) необходимо перейти на вкладку "Продукты и услуги" и выбрать раздел "Автокредит". Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября", - говорится в пресс-релизе банка.По словам начальника управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева, банк в рамках технологической трансформации стремится повышать комфорт и удобство обслуживания клиентов, банк планомерно расширяет список продуктов и услуг, доступных для дистанционного оформления.Пресс-служба банка напоминает, что программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей.Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству.
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новости компаний - экономика, втб
16:11 27.09.2021
 

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка.
"Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн (6+) необходимо перейти на вкладку "Продукты и услуги" и выбрать раздел "Автокредит". Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября", - говорится в пресс-релизе банка.
По словам начальника управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева, банк в рамках технологической трансформации стремится повышать комфорт и удобство обслуживания клиентов, банк планомерно расширяет список продуктов и услуг, доступных для дистанционного оформления.
"Преимущество беззалогового кредитования состоит в том, что клиент получает на руки деньги на покупку любой техники с мотором. Заёмщик сам решает, что и когда ему купить – автомобиль, мотоцикл, гидроцикл и т.д. В ближайшее время мы предложим клиентам снизить ставку по таким кредитам, предоставив транспортное средство в залог. Услуга также будет доступна в цифровом формате, посещать банк не потребуется", - сказал Жигарев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Пресс-служба банка напоминает, что программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей.
Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству.
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