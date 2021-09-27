https://ria.ru/20210927/avtokredity-1752029254.html
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов - РИА Новости, 27.09.2021
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:11
2021-09-27T16:11
2021-09-27T16:11
новости компаний - экономика
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_2c350ade655aabbb3be7f9ade3d06bf0.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка."Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн (6+) необходимо перейти на вкладку "Продукты и услуги" и выбрать раздел "Автокредит". Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября", - говорится в пресс-релизе банка.По словам начальника управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева, банк в рамках технологической трансформации стремится повышать комфорт и удобство обслуживания клиентов, банк планомерно расширяет список продуктов и услуг, доступных для дистанционного оформления.Пресс-служба банка напоминает, что программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей.Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству.
https://ria.ru/20210924/fleshmob-1751641892.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_ea2ffd6f29f9c969211f4c5ee244ac08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
Банк ВТБ
(ПАО) запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов, сообщает пресс-служба банка.
"Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн (6+) необходимо перейти на вкладку "Продукты и услуги" и выбрать раздел "Автокредит". Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS
, в Android
он заработает с середины октября", - говорится в пресс-релизе банка.
По словам начальника управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева, банк в рамках технологической трансформации стремится повышать комфорт и удобство обслуживания клиентов, банк планомерно расширяет список продуктов и услуг, доступных для дистанционного оформления.
"Преимущество беззалогового кредитования состоит в том, что клиент получает на руки деньги на покупку любой техники с мотором. Заёмщик сам решает, что и когда ему купить – автомобиль, мотоцикл, гидроцикл и т.д. В ближайшее время мы предложим клиентам снизить ставку по таким кредитам, предоставив транспортное средство в залог. Услуга также будет доступна в цифровом формате, посещать банк не потребуется", - сказал Жигарев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Пресс-служба банка напоминает, что программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей.
Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству.