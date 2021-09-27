Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/alternativa-1752088339.html
Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу
Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу - РИА Новости, 27.09.2021
Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу
Единственным долгосрочным решением проблемы с высокими ценами на газ являются инвестиции в возобновляемые источники энергии, считает министр по бизнесу,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T23:03
2021-09-27T23:03
в мире
европа
великобритания
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740709668_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_1c772e6161df84f0b46269558ce53a1f.jpg
ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Единственным долгосрочным решением проблемы с высокими ценами на газ являются инвестиции в возобновляемые источники энергии, считает министр по бизнесу, энергетике и промышленности Британии Кваси Квартенг."Министр обсудил вопрос высоких мировых цен на газ. Он подтвердил позицию правительства о том, что дальнейшие инвестиции в проекты возобновляемых источников энергии и отключение ненадёжного газа от энергосистемы Британии являются единственным долгосрочным решением для снижения затрат потребителей и укрепления энергетической безопасности Британии", - говорится в заявлении министерства по итогам беседы министра с представителями бизнеса на фоне топливного кризиса в стране.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% спроса на газ в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленного и коммерческого использования.Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями. Резкие скачки цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20210927/benzin-1752078250.html
https://ria.ru/20210926/zelenaya-1751844967.html
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740709668_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_569cf92e23c75b965a952aea2e42d247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, великобритания, цены на нефть
23:03 27.09.2021
 
Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу

Министр энергетики Британии Квартенг назвал возобновляемую энергию главной заменой газу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВетрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Единственным долгосрочным решением проблемы с высокими ценами на газ являются инвестиции в возобновляемые источники энергии, считает министр по бизнесу, энергетике и промышленности Британии Кваси Квартенг.
"Министр обсудил вопрос высоких мировых цен на газ. Он подтвердил позицию правительства о том, что дальнейшие инвестиции в проекты возобновляемых источников энергии и отключение ненадёжного газа от энергосистемы Британии являются единственным долгосрочным решением для снижения затрат потребителей и укрепления энергетической безопасности Британии", - говорится в заявлении министерства по итогам беседы министра с представителями бизнеса на фоне топливного кризиса в стране.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
Плакат Извините, нет топлива на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 20:55
Британские нефтяные компании оценили запасы топлива в стране
Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% спроса на газ в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленного и коммерческого использования.
Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями. Резкие скачки цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.
Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 08:12
Эксперт оценил влияние "зеленой" экономики на стоимость жизни в России
 
В миреЕвропаВеликобританияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
02:42Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Лента новостейМолния