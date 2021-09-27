https://ria.ru/20210927/alternativa-1752088339.html

Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу

Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу - РИА Новости, 27.09.2021

Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу

Единственным долгосрочным решением проблемы с высокими ценами на газ являются инвестиции в возобновляемые источники энергии, считает министр по бизнесу,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T23:03

2021-09-27T23:03

2021-09-27T23:03

в мире

европа

великобритания

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740709668_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_1c772e6161df84f0b46269558ce53a1f.jpg

ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Единственным долгосрочным решением проблемы с высокими ценами на газ являются инвестиции в возобновляемые источники энергии, считает министр по бизнесу, энергетике и промышленности Британии Кваси Квартенг."Министр обсудил вопрос высоких мировых цен на газ. Он подтвердил позицию правительства о том, что дальнейшие инвестиции в проекты возобновляемых источников энергии и отключение ненадёжного газа от энергосистемы Британии являются единственным долгосрочным решением для снижения затрат потребителей и укрепления энергетической безопасности Британии", - говорится в заявлении министерства по итогам беседы министра с представителями бизнеса на фоне топливного кризиса в стране.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% спроса на газ в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленного и коммерческого использования.Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями. Резкие скачки цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.

https://ria.ru/20210927/benzin-1752078250.html

https://ria.ru/20210926/zelenaya-1751844967.html

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, великобритания, цены на нефть