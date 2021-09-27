https://ria.ru/20210927/aktsiya-1752051911.html

В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус"

В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус" - РИА Новости, 27.09.2021

В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус"

В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус", которая продлится до конца октября, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:43

2021-09-27T17:43

2021-09-27T17:43

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус", которая продлится до конца октября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Пассажиры могут сообщать о неудовлетворительном состоянии салонов транспортных средств в официальных аккаунтах "Мострансавто" в Instagram, ВКонтакте, Facebook. Кроме того, жалобы можно оставлять на канале компании в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.К обращению нужно приложить фотографии салона автобуса, номер, наименование и направление движения маршрута, название остановочного пункта, дату, время и госномер автобуса.В пресс-службе отметили, что все поступившие сообщения будут тщательно проверены. Если нарушение подтвердится, будет проведена дополнительная уборка автобуса. Особое внимание - состоянию поручней, полов и сидений. При выпуске на линию и возвращении в парк транспортных средств будет усилен контроль за уборкой салонов.После проведенных работ пассажирам направят фотоотчет. А по итогам акции "Мострансавто" оценит эффективность работы каждого филиала.Сегодня компания обслуживает свыше 1,2 тысяч городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 4 тысяч автобусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vrachi-1737091719.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мострансавто, московская область (подмосковье)