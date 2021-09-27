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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210927/aktsiya-1752051911.html
В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус"
В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус" - РИА Новости, 27.09.2021
В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус"
В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус", которая продлится до конца октября, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:43
2021-09-27T17:43
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус", которая продлится до конца октября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Пассажиры могут сообщать о неудовлетворительном состоянии салонов транспортных средств в официальных аккаунтах "Мострансавто" в Instagram, ВКонтакте, Facebook. Кроме того, жалобы можно оставлять на канале компании в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.К обращению нужно приложить фотографии салона автобуса, номер, наименование и направление движения маршрута, название остановочного пункта, дату, время и госномер автобуса.В пресс-службе отметили, что все поступившие сообщения будут тщательно проверены. Если нарушение подтвердится, будет проведена дополнительная уборка автобуса. Особое внимание - состоянию поручней, полов и сидений. При выпуске на линию и возвращении в парк транспортных средств будет усилен контроль за уборкой салонов.После проведенных работ пассажирам направят фотоотчет. А по итогам акции "Мострансавто" оценит эффективность работы каждого филиала.Сегодня компания обслуживает свыше 1,2 тысяч городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 4 тысяч автобусов.
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мострансавто, московская область (подмосковье)
17:43 27.09.2021
 

В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус"

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус"
В Подмосковье стартовала акция Чистый автобус - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция "Чистый автобус", которая продлится до конца октября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Пассажиры могут сообщать о неудовлетворительном состоянии салонов транспортных средств в официальных аккаунтах "Мострансавто" в Instagram, ВКонтакте, Facebook. Кроме того, жалобы можно оставлять на канале компании в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.
К обращению нужно приложить фотографии салона автобуса, номер, наименование и направление движения маршрута, название остановочного пункта, дату, время и госномер автобуса.
В пресс-службе отметили, что все поступившие сообщения будут тщательно проверены. Если нарушение подтвердится, будет проведена дополнительная уборка автобуса. Особое внимание - состоянию поручней, полов и сидений. При выпуске на линию и возвращении в парк транспортных средств будет усилен контроль за уборкой салонов.
После проведенных работ пассажирам направят фотоотчет. А по итогам акции "Мострансавто" оценит эффективность работы каждого филиала.
Сегодня компания обслуживает свыше 1,2 тысяч городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 4 тысяч автобусов.
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