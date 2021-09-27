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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210927/agrokhab-1751937619.html
Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае
Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.09.2021
Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал появление агробиологического хаба на базе Хабаровского государственного университета экономики и права. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:17
2021-09-27T12:17
экономика
италия
хабаровский край
владимир путин
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал появление агробиологического хаба на базе Хабаровского государственного университета экономики и права.В понедельник глава региона стал участником открытой лекции научного исследователя, профессора университета Тушия (Италия), главы Европейского средиземноморского центра климатических изменений, климатолога, нобелевского лауреата Риккардо Валентини. Тема лекции: "зеленая" экономика, декарбонизация, чистая энергия, агробиотехнологии. В настоящее время на базе университета налажено научное сотрудничество мирового уровня."Правительство Хабаровского края уже сегодня готовит принципиальное решение о поддержке научно-исследовательского центра устойчивого развития на базе университета и планирует передать порядка 10 тысяч гектаров земли для создания агробиологического хаба, где будут отрабатываться новые зеленые технологии амелиорации, органического сельскохозяйственного производства, зеленой энергетики, исследоваться различные аспекты декарбонизации в рамках дальневосточной экосистемы", - сообщил Дегтярев, обращаясь к участникам лекции.Также губернатор выразил уверенность, что именно такой подход позволит осуществить Хабаровскому краю "мощный рывок не только в сфере научных исследований, но и станет важным импульсом развития и системы образования, и сельского хозяйства, и целого ряда новых высокотехнологических отраслей хозяйства края на основе "зеленой" идеологии".Валентини в пятницу стал почетным гостем церемонии инаугурации губернатора края."Зеленый" прорыв – это курс, который озвучил президент России Владимир Путин. Хабаровский край в этом уже участвует. Запланированы большие проекты в сфере "зеленой" экономики и "зеленого" водорода на севере региона. Президент уже дал на последнем ВЭФ (Восточном экономическом форуме – ред.) правительству страны поручение проработать и просчитать проект Тугурской ПЭС и завода по производству водорода с привлечением партнеров из Китая и Японии", - рассказал о планах ученому Дегтярев.Губернатор предложил Валентини возглавить новую лабораторию на базе университета. Профессор отметил, что внимательно изучил геоположение Хабаровского края и считает его очень выгодным. По мнению ученого, у региона есть огромные возможности для производства высококачественной пищевой органической продукции, соответствующей международной сертификации.
https://ria.ru/20210607/agroprom-1736048187.html
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экономика, италия, хабаровский край, владимир путин, михаил дегтярев
09:17 27.09.2021 (обновлено: 12:17 27.09.2021)
 
Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дегтярев анонсировал создание агрохаба

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал появление агробиологического хаба на базе Хабаровского государственного университета экономики и права.
В понедельник глава региона стал участником открытой лекции научного исследователя, профессора университета Тушия (Италия), главы Европейского средиземноморского центра климатических изменений, климатолога, нобелевского лауреата Риккардо Валентини. Тема лекции: "зеленая" экономика, декарбонизация, чистая энергия, агробиотехнологии. В настоящее время на базе университета налажено научное сотрудничество мирового уровня.
"Правительство Хабаровского края уже сегодня готовит принципиальное решение о поддержке научно-исследовательского центра устойчивого развития на базе университета и планирует передать порядка 10 тысяч гектаров земли для создания агробиологического хаба, где будут отрабатываться новые зеленые технологии амелиорации, органического сельскохозяйственного производства, зеленой энергетики, исследоваться различные аспекты декарбонизации в рамках дальневосточной экосистемы", - сообщил Дегтярев, обращаясь к участникам лекции.
Также губернатор выразил уверенность, что именно такой подход позволит осуществить Хабаровскому краю "мощный рывок не только в сфере научных исследований, но и станет важным импульсом развития и системы образования, и сельского хозяйства, и целого ряда новых высокотехнологических отраслей хозяйства края на основе "зеленой" идеологии".
Валентини в пятницу стал почетным гостем церемонии инаугурации губернатора края.
"Зеленый" прорыв – это курс, который озвучил президент России Владимир Путин. Хабаровский край в этом уже участвует. Запланированы большие проекты в сфере "зеленой" экономики и "зеленого" водорода на севере региона. Президент уже дал на последнем ВЭФ (Восточном экономическом форуме – ред.) правительству страны поручение проработать и просчитать проект Тугурской ПЭС и завода по производству водорода с привлечением партнеров из Китая и Японии", - рассказал о планах ученому Дегтярев.
Губернатор предложил Валентини возглавить новую лабораторию на базе университета. Профессор отметил, что внимательно изучил геоположение Хабаровского края и считает его очень выгодным. По мнению ученого, у региона есть огромные возможности для производства высококачественной пищевой органической продукции, соответствующей международной сертификации.
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Хабаровский крайЭкономикаИталияХабаровский крайВладимир ПутинМихаил Дегтярев
 
 
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