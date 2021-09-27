https://ria.ru/20210927/agrokhab-1751937619.html

Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае

Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.09.2021

Дегтярев анонсировал создание агрохаба в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал появление агробиологического хаба на базе Хабаровского государственного университета экономики и права. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:17

2021-09-27T09:17

2021-09-27T12:17

экономика

италия

хабаровский край

владимир путин

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал появление агробиологического хаба на базе Хабаровского государственного университета экономики и права.В понедельник глава региона стал участником открытой лекции научного исследователя, профессора университета Тушия (Италия), главы Европейского средиземноморского центра климатических изменений, климатолога, нобелевского лауреата Риккардо Валентини. Тема лекции: "зеленая" экономика, декарбонизация, чистая энергия, агробиотехнологии. В настоящее время на базе университета налажено научное сотрудничество мирового уровня."Правительство Хабаровского края уже сегодня готовит принципиальное решение о поддержке научно-исследовательского центра устойчивого развития на базе университета и планирует передать порядка 10 тысяч гектаров земли для создания агробиологического хаба, где будут отрабатываться новые зеленые технологии амелиорации, органического сельскохозяйственного производства, зеленой энергетики, исследоваться различные аспекты декарбонизации в рамках дальневосточной экосистемы", - сообщил Дегтярев, обращаясь к участникам лекции.Также губернатор выразил уверенность, что именно такой подход позволит осуществить Хабаровскому краю "мощный рывок не только в сфере научных исследований, но и станет важным импульсом развития и системы образования, и сельского хозяйства, и целого ряда новых высокотехнологических отраслей хозяйства края на основе "зеленой" идеологии".Валентини в пятницу стал почетным гостем церемонии инаугурации губернатора края."Зеленый" прорыв – это курс, который озвучил президент России Владимир Путин. Хабаровский край в этом уже участвует. Запланированы большие проекты в сфере "зеленой" экономики и "зеленого" водорода на севере региона. Президент уже дал на последнем ВЭФ (Восточном экономическом форуме – ред.) правительству страны поручение проработать и просчитать проект Тугурской ПЭС и завода по производству водорода с привлечением партнеров из Китая и Японии", - рассказал о планах ученому Дегтярев.Губернатор предложил Валентини возглавить новую лабораторию на базе университета. Профессор отметил, что внимательно изучил геоположение Хабаровского края и считает его очень выгодным. По мнению ученого, у региона есть огромные возможности для производства высококачественной пищевой органической продукции, соответствующей международной сертификации.

https://ria.ru/20210607/agroprom-1736048187.html

италия

хабаровский край

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экономика, италия, хабаровский край, владимир путин, михаил дегтярев