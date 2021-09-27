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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210927/afganistan-1752049881.html
Афганистан отказался от выступления на Генассамблее ООН
Афганистан отказался от выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 27.09.2021
Афганистан отказался от выступления на Генассамблее ООН
Постпредство Афганистана при ООН сообщило организации, что страна не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сказала РИА... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:36
2021-09-27T17:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
афганистан
фархан хак
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Постпредство Афганистана при ООН сообщило организации, что страна не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сказала РИА Новости официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли."Офис председателя Генассамблеи был проинформирован о том, что страна-член отказалась от участия в общих прениях", - сказала Грейли.Ранее Афганистан исчез из списка выступающих в заключительный день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.Изначально предполагалось, что в главном внешнеполитическом мероприятии года примет участие глава государства. Затем, на фоне прихода к власти в Кабуле талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), его заменили в расписании на "главу делегации", что означало выступление постпреда при ООН. Оно было назначено на понедельник.На прошлой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.Ожидается, что разобраться с тем, кто будет представлять Афганистан в ООН - Исакзай или спикер от талибов, - должен комитет ООН по проверке полномочий.
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в мире, оон, афганистан, фархан хак
17:36 27.09.2021 (обновлено: 17:39 27.09.2021)
 
Афганистан отказался от выступления на Генассамблее ООН

Афганистан сообщил ООН об отзыве выступления на общих прениях сессии Генассамблеи

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Постпредство Афганистана при ООН сообщило организации, что страна не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сказала РИА Новости официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.
"Офис председателя Генассамблеи был проинформирован о том, что страна-член отказалась от участия в общих прениях", - сказала Грейли.
Ранее Афганистан исчез из списка выступающих в заключительный день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Изначально предполагалось, что в главном внешнеполитическом мероприятии года примет участие глава государства. Затем, на фоне прихода к власти в Кабуле талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), его заменили в расписании на "главу делегации", что означало выступление постпреда при ООН. Оно было назначено на понедельник.
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На прошлой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.
После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.
Ожидается, что разобраться с тем, кто будет представлять Афганистан в ООН - Исакзай или спикер от талибов, - должен комитет ООН по проверке полномочий.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНАфганистанФархан Хак
 
 
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