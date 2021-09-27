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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/addams-1751679842.html
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур" - РИА Новости, 27.09.2021
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:03
2021-09-27T07:03
культура
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МОСКВА, 27 — РИА Новости. Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube. В видео объясняется, почему жутковатое семейство отправилось в поездку по Соединенным Штатам. Судя по фрагменту, Гомес расстроен тем, что дети в который раз не ужинают с родителями. Супруга Мортиша пытается его успокоить и советует мужу не навязываться и предоставить наследникам личное пространство. Однако заботливый папаша приходит к неожиданному выводу и решает, что они должны поехать всей семьей в отпуск. Мортиша после недолгих сомнений согласилась с возлюбленным, ведь путешествие — это прекрасная возможность раскрыть все темные секреты страны, а их немало. В российский прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы
07:03 27.09.2021
 
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"

Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 — РИА Новости. Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube.
В видео объясняется, почему жутковатое семейство отправилось в поездку по Соединенным Штатам.
Судя по фрагменту, Гомес расстроен тем, что дети в который раз не ужинают с родителями. Супруга Мортиша пытается его успокоить и советует мужу не навязываться и предоставить наследникам личное пространство. Однако заботливый папаша приходит к неожиданному выводу и решает, что они должны поехать всей семьей в отпуск.
Мортиша после недолгих сомнений согласилась с возлюбленным, ведь путешествие — это прекрасная возможность раскрыть все темные секреты страны, а их немало.
В российский прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.
Кадр из сериала Игра престолов
17 сентября, 00:28Культура
Звезда "Игры престолов" станет врагом Мортиши Аддамс
 
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