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В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур" - РИА Новости, 27.09.2021
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:03
2021-09-27T07:03
2021-09-27T07:03
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МОСКВА, 27 — РИА Новости. Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube. В видео объясняется, почему жутковатое семейство отправилось в поездку по Соединенным Штатам. Судя по фрагменту, Гомес расстроен тем, что дети в который раз не ужинают с родителями. Супруга Мортиша пытается его успокоить и советует мужу не навязываться и предоставить наследникам личное пространство. Однако заботливый папаша приходит к неожиданному выводу и решает, что они должны поехать всей семьей в отпуск. Мортиша после недолгих сомнений согласилась с возлюбленным, ведь путешествие — это прекрасная возможность раскрыть все темные секреты страны, а их немало. В российский прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210917/addams-1750318325.html
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новости культуры, кино и сериалы
В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур"
МОСКВА, 27 — РИА Новости.
Сайт Collider представил
эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube.
В видео объясняется, почему жутковатое семейство отправилось в поездку по Соединенным Штатам.
Судя по фрагменту, Гомес расстроен тем, что дети в который раз не ужинают с родителями. Супруга Мортиша пытается его успокоить и советует мужу не навязываться и предоставить наследникам личное пространство. Однако заботливый папаша приходит к неожиданному выводу и решает, что они должны поехать всей семьей в отпуск.
Мортиша после недолгих сомнений согласилась с возлюбленным, ведь путешествие — это прекрасная возможность раскрыть все темные секреты страны, а их немало.
В российский прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.