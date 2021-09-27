https://ria.ru/20210927/addams-1751679842.html

В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"

В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур" - РИА Новости, 27.09.2021

В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"

Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:03

2021-09-27T07:03

2021-09-27T07:03

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МОСКВА, 27 — РИА Новости. Сайт Collider представил эксклюзивный отрывок из анимационного фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур". Ролик опубликован на странице издания в YouTube. В видео объясняется, почему жутковатое семейство отправилось в поездку по Соединенным Штатам. Судя по фрагменту, Гомес расстроен тем, что дети в который раз не ужинают с родителями. Супруга Мортиша пытается его успокоить и советует мужу не навязываться и предоставить наследникам личное пространство. Однако заботливый папаша приходит к неожиданному выводу и решает, что они должны поехать всей семьей в отпуск. Мортиша после недолгих сомнений согласилась с возлюбленным, ведь путешествие — это прекрасная возможность раскрыть все темные секреты страны, а их немало. В российский прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210917/addams-1750318325.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы