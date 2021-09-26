https://ria.ru/20210926/zamorozki-1751868841.html

Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе

Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе - РИА Новости, 26.09.2021

Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе

Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе прогнозируется в среду, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:59

2021-09-26T12:59

2021-09-26T12:59

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе прогнозируется в среду, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях столицы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что ближайшие двое суток ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями, в дневные часы ожидается до плюс 9-11 градусов, что на несколько градусов ниже положенной нормы."Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже плюс 2-7",- сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода