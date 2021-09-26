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Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе
Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе - РИА Новости, 26.09.2021
Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе
Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе прогнозируется в среду, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:59
2021-09-26T12:59
2021-09-26T12:59
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе прогнозируется в среду, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях столицы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что ближайшие двое суток ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями, в дневные часы ожидается до плюс 9-11 градусов, что на несколько градусов ниже положенной нормы."Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже плюс 2-7",- сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html
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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе
Синоптик Тишковец предупредил о возможных заморозках в Москве в среду