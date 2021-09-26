https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html

В Белоруссии по делу о забастовках на предприятиях задержали 13 человек

В Белоруссии по делу о забастовках на предприятиях задержали 13 человек - РИА Новости, 26.09.2021

В Белоруссии по делу о забастовках на предприятиях задержали 13 человек

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 13 активистов оппозиционного так называемого "Рабочего движения", целями которого были остановка крупных предприятий РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:30

2021-09-26T23:30

2021-09-26T23:30

протесты в белоруссии

в мире

сша

вильнюс

белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

белорусская железная дорога

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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 13 активистов оппозиционного так называемого "Рабочего движения", целями которого были остановка крупных предприятий страны и забастовки, сообщил в воскресенье гостелеканал ОНТ.Оппозиция считает победителем президентских выборов в 2020 году Светлану Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях, попытки организовать стачку предпринимались на ряде крупных заводов после президентских выборов, однако власти заявляют, что реальный сектор работает штатно. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не допустить падения показателей работы промышленности в условиях западных санкций, похвалил чиновников за предпринимаемые меры по минимизации влияния ограничений, но призвал учитывать, что на заводах остались работники, "сдающие информацию" на Запад. По его словам, нескольких таких информаторов Запада удалось вычислить, они "сядут, и надолго", но еще единицы среди сотрудников заводов остались."Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворено 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания", - сообщил телеканал.По его данным, "Рабочее движение" - это неформальная инициатива, созданная в апреле 2021 года штабом Тихановской "при поддержке зарубежных диаспор под контролем американских и литовских спецслужб". Телеканал утверждает, что целями инициативы были привлечение к участию работников предприятий и организаций, организация забастовок, промышленный шпионаж."Было три основных направления деятельности: собирали информацию о работе предприятий, контрактах, как промышленность работает в условиях западных санкций. Вторая – диверсионная. Если рабочие бы не вышли на забастовку, например, "Гродно Азот" остановили бы, перекрыв водозабор, это вызвало бы аварийную остановку производства. Третье – угрозы руководству, чиновникам, силовикам", - заявил телеканал. По его информации, сценарии остановки разрабатывались для каждого флагмана белорусской промышленности, в частности, НПЗ "Нафтан", Белорусского металлургического завода, Минского автозавода, Минского завода колесных тягачей, а также для Белорусской железной дороги.Телеканал сообщил, что в ходе следствия получены доказательства сотрудничества "Рабочего движения" с другими признанными в Белоруссии экстремистскими организациями, например, "Байпол", состоящей из бывших работников правоохранительных органов. Заявляется, что участники инициативы регулярно встречались в Zoom-конференциях, обсуждали планы и задачи, к обсуждению, по данным телеканала, подключались Тихановская и ее советник.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210925/zaderzhanie-1751813376.html

https://ria.ru/20210923/belorussiya-1751532010.html

https://ria.ru/20210328/zabastovki-1603225147.html

сша

вильнюс

белоруссия

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в мире, сша, вильнюс, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, белорусская железная дорога