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Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4%

Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4% - РИА Новости, 26.09.2021

Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4%

Явка избирателей в Берлине на парламентских выборах к полудню составила 27,4%, сообщили в воскресенье в избирательной комиссии германской столицы. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:10

2021-09-26T15:10

2021-09-26T16:52

в мире

берлин (город)

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Берлине на парламентских выборах к полудню составила 27,4%, сообщили в воскресенье в избирательной комиссии германской столицы.Отмечается, что явка на 12.00 (13.00 мск) лишь немного превысила показатели предыдущих выборов в бундестаг в 2017 году (27,2%). Голосование на 2 257 участках в Берлине проходит спокойно.По данным избиркома, активнее всего пока голосуют на участках в берлинском районе Штеглиц-Целендорф (30,1%), наименее активно - в Нойкельне (25,5%) и центре города (25,7%).По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, выборы в парламент германии