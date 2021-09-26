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Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4%
Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4% - РИА Новости, 26.09.2021
Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4%
Явка избирателей в Берлине на парламентских выборах к полудню составила 27,4%, сообщили в воскресенье в избирательной комиссии германской столицы. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:10
2021-09-26T15:10
2021-09-26T16:52
в мире
берлин (город)
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Берлине на парламентских выборах к полудню составила 27,4%, сообщили в воскресенье в избирательной комиссии германской столицы.Отмечается, что явка на 12.00 (13.00 мск) лишь немного превысила показатели предыдущих выборов в бундестаг в 2017 году (27,2%). Голосование на 2 257 участках в Берлине проходит спокойно.По данным избиркома, активнее всего пока голосуют на участках в берлинском районе Штеглиц-Целендорф (30,1%), наименее активно - в Нойкельне (25,5%) и центре города (25,7%).По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
15:10 26.09.2021 (обновлено: 16:52 26.09.2021)
Явка в Берлине на выборах в бундестаг к полудню составила 27,4%
Явка в Берлине на выборах в бундестаг на 13:00 мск составила 27,4%