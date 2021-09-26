Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751867452.html
Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии
Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии - РИА Новости, 26.09.2021
Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии
Почти половина японцев считают кандидату бывшего главы МИД и министерства обороны страны Таро Коно наиболее подходящей на пост нового главы правящей... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:49
2021-09-26T12:49
в мире
япония
фумио кисида
таро коно
есихидэ суга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151480/43/1514804399_0:418:2782:1983_1920x0_80_0_0_4c1d5988e1da861e51d63439e964dcc1.jpg
ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Почти половина японцев считают кандидату бывшего главы МИД и министерства обороны страны Таро Коно наиболее подходящей на пост нового главы правящей Либерально-демократической партии, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного по заказу телевизионной сети JNN.В исследовании приняли участие 10 090 человек. Отвечая на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы могли, на выборах нового главы партии, 45% отдали предпочтение Коно.Бывший глава МИД Фумио Кисида и бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити получили по 18% голосов респондентов, а заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода - 7%.Примечательно, что из всех опрошенных лишь 3700 человек заявили о своей поддержке партии в целом. Среди этой группы Коно также стал самым популярным кандидатом на пост нового главы партии – 47% ответивших поддержали его кандидатуру. Кисида же, который всегда считался одним из фаворитов на выборах, получил лишь 18% голосов опрошенных из данной группы, уступив второе место Такаити (28%). Последнее место - у Ноды (4%).Выборы главы правящей в Японии Лидерально-демократической партии пройдут 29 сентября после того, как ранее в этом месяце действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга неожиданно сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, что будет означать его отставку с поста премьер-министра. После этого заявления стали определяться возможные кандидаты на его место.Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида, бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.
https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751848068.html
https://ria.ru/20210918/yaponiya-1750641217.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151480/43/1514804399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df67edccbe350570f683e218295d62d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, фумио кисида, таро коно, есихидэ суга
12:49 26.09.2021
 
Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии

Почти половина японцев назвали Таро Коно лучшим кандидатом в лидеры правящей партии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТаро Коно
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Почти половина японцев считают кандидату бывшего главы МИД и министерства обороны страны Таро Коно наиболее подходящей на пост нового главы правящей Либерально-демократической партии, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного по заказу телевизионной сети JNN.
В исследовании приняли участие 10 090 человек. Отвечая на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы могли, на выборах нового главы партии, 45% отдали предпочтение Коно.
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 09:12
Таро Коно предложил Японии задуматься об атомных подводных лодках
Бывший глава МИД Фумио Кисида и бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити получили по 18% голосов респондентов, а заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода - 7%.
Примечательно, что из всех опрошенных лишь 3700 человек заявили о своей поддержке партии в целом. Среди этой группы Коно также стал самым популярным кандидатом на пост нового главы партии – 47% ответивших поддержали его кандидатуру. Кисида же, который всегда считался одним из фаворитов на выборах, получил лишь 18% голосов опрошенных из данной группы, уступив второе место Такаити (28%). Последнее место - у Ноды (4%).
Выборы главы правящей в Японии Лидерально-демократической партии пройдут 29 сентября после того, как ранее в этом месяце действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга неожиданно сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, что будет означать его отставку с поста премьер-министра. После этого заявления стали определяться возможные кандидаты на его место.
Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида, бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 08:08
Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку
 
В миреЯпонияФумио КисидаТаро КоноЕсихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Приморье тигр загнал грибников на дерево
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
Лента новостейМолния