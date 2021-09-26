https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751867452.html

Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии

Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии - РИА Новости, 26.09.2021

Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии

Почти половина японцев считают кандидату бывшего главы МИД и министерства обороны страны Таро Коно наиболее подходящей на пост нового главы правящей... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:49

2021-09-26T12:49

2021-09-26T12:49

в мире

япония

фумио кисида

таро коно

есихидэ суга

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ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Почти половина японцев считают кандидату бывшего главы МИД и министерства обороны страны Таро Коно наиболее подходящей на пост нового главы правящей Либерально-демократической партии, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного по заказу телевизионной сети JNN.В исследовании приняли участие 10 090 человек. Отвечая на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы могли, на выборах нового главы партии, 45% отдали предпочтение Коно.Бывший глава МИД Фумио Кисида и бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити получили по 18% голосов респондентов, а заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода - 7%.Примечательно, что из всех опрошенных лишь 3700 человек заявили о своей поддержке партии в целом. Среди этой группы Коно также стал самым популярным кандидатом на пост нового главы партии – 47% ответивших поддержали его кандидатуру. Кисида же, который всегда считался одним из фаворитов на выборах, получил лишь 18% голосов опрошенных из данной группы, уступив второе место Такаити (28%). Последнее место - у Ноды (4%).Выборы главы правящей в Японии Лидерально-демократической партии пройдут 29 сентября после того, как ранее в этом месяце действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга неожиданно сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, что будет означать его отставку с поста премьер-министра. После этого заявления стали определяться возможные кандидаты на его место.Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида, бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.

https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751848068.html

https://ria.ru/20210918/yaponiya-1750641217.html

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в мире, япония, фумио кисида, таро коно, есихидэ суга