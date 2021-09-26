https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751848068.html

Таро Коно предложил Японии задуматься об атомных подводных лодках

Таро Коно предложил Японии задуматься об атомных подводных лодках - РИА Новости, 26.09.2021

Таро Коно предложил Японии задуматься об атомных подводных лодках

Один из фаворитов предвыборной гонки на пост нового главы правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший глава МИД и министерства обороны страны... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T09:12

2021-09-26T09:12

2021-09-26T09:12

в мире

сша

япония

осака (город)

фумио кисида

таро коно

есихидэ суга

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ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Один из фаворитов предвыборной гонки на пост нового главы правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший глава МИД и министерства обороны страны Таро Коно в ходе воскресных дебатов на телеканале Fuji TV выразил мнение, что правительству стоит всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками."Если говорить о вопросе обладания как потенциала, то я считаю обладание Японией атомных подлодок очень важным. Однако я считаю необходимым провести всестороннее изучение таких вопросов, как зона их применения, затраты на размещение и другие", - заявил Коно в ответ на вопрос ведущего и бывшего мэра Осаки Тору Хасимото, следует ли Японии задуматься над размещением атомных подлодок вслед за договором Австралии, Великобритании и США о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS.Коно поддержала и другой кандидат на пост будущего главы правящей партии Японии бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити, в то время как другие два претендента – экс-глава МИД Фумио Кисида и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода – выразили настороженность по данному вопросу.Десять дней назад Австралия договорилась с Великобританией и США о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро. Франция восприняла это как предательство. Теперь Австралия будет строить у себя атомные подводные лодки с использованием технологий своих англоязычных союзников, критикуя военную активность и влияние Китая в регионе.Выборы главы правящей в Японии Либерально-демократической партии пройдут 29 сентября после того, как ранее в этом месяце действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга неожиданно сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, что будет означать его отставку с поста премьер-министра. После этого заявления стали определяться возможные кандидаты на его место.Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида, бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.

https://ria.ru/20210918/yaponiya-1750641217.html

https://ria.ru/20210917/yaponiya-1750449557.html

сша

япония

осака (город)

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в мире, сша, япония, осака (город), фумио кисида, таро коно, есихидэ суга