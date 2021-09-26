Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210926/vybory-1751897965.html
Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму
Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму - РИА Новости, 26.09.2021
Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму
Посольство России в Индии раскритиковало сообщения в некоторых индийских СМИ по поводу прошедших парламентских выборов в России. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:35
2021-09-26T18:45
выборы в государственную думу
сша
индия
госдума рф
выборы в государственную думу
facebook
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861197_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_a120570c2b55a996b3f8cbf6bcb04edb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. Посольство России в Индии раскритиковало сообщения в некоторых индийских СМИ по поводу прошедших парламентских выборов в России."К сожалению, мы видели несколько сообщений в индийских СМИ, в основном перепечатанных из западных источников, с резкой критикой наших парламентских выборов. Мы понимаем, что эти публикации не отражают официальную позицию Индии, и видим, как положительно отреагировали все наши индийские друзья и партнеры. У них нет сомнений в том, что наши выборы прошли в полном соответствии с положениями российского и международного права. Кстати, это подтвердили 249 международных наблюдателей из 59 стран, включая Индию, и 10 международных организаций. Сегодня это очевидно - нашим недоброжелателям не удалось дискредитировать российскую избирательную систему", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.Посольство отметило, что подобные инсинуации были ожидаемы."Наши западные партнеры традиционно не признают ни объективности результатов выборов, ни нашей избирательной системы как таковой. Примечательно, что они стали более интенсивно критиковать Индию за ее недостаточную демократичность, не обращая внимания на цивилизационно-плюралистический характер индийского общества, вместо этого прибегая к вмешательству во внутренние дела. Таким образом, действительно странно, насколько легко некоторые могут впасть в свои манипулятивные игры и слепо следовать их примеру в распространении необоснованной и предвзятой информации", - говорится в сообщении.Посольство призвало коллег из СМИ придерживаться основных принципов журналистики и уважать читателей."Что касается нашей позиции по этому поводу, то она проста - любые иностранные заявления, дискредитирующие признание парламентских выборов в России, должны рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние суверенные дела России с соответствующими последствиями. Примечательно, что внутренние дела никогда не были и никогда не станут частью двусторонней повестки дня России и Индии. Этот принцип существенно контрастирует с подходами США во внешней политике", - отметило посольство.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210925/vybory-1751829190.html
https://ria.ru/20210925/kritika-1751808876.html
сша
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861197_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_c315b70080317e2db0db49c9c22c4a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, индия, госдума рф, выборы в государственную думу, facebook, россия
18:35 26.09.2021 (обновлено: 18:45 26.09.2021)
 
Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму

Посольство России раскритиковало позицию некоторых СМИ Индии по выборам в Госдуму

© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанкУрна для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Урна для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. Посольство России в Индии раскритиковало сообщения в некоторых индийских СМИ по поводу прошедших парламентских выборов в России.
"К сожалению, мы видели несколько сообщений в индийских СМИ, в основном перепечатанных из западных источников, с резкой критикой наших парламентских выборов. Мы понимаем, что эти публикации не отражают официальную позицию Индии, и видим, как положительно отреагировали все наши индийские друзья и партнеры. У них нет сомнений в том, что наши выборы прошли в полном соответствии с положениями российского и международного права. Кстати, это подтвердили 249 международных наблюдателей из 59 стран, включая Индию, и 10 международных организаций. Сегодня это очевидно - нашим недоброжелателям не удалось дискредитировать российскую избирательную систему", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 23:59Выборы в Государственную думу
Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании в ЕС российских выборов
Посольство отметило, что подобные инсинуации были ожидаемы.
"Наши западные партнеры традиционно не признают ни объективности результатов выборов, ни нашей избирательной системы как таковой. Примечательно, что они стали более интенсивно критиковать Индию за ее недостаточную демократичность, не обращая внимания на цивилизационно-плюралистический характер индийского общества, вместо этого прибегая к вмешательству во внутренние дела. Таким образом, действительно странно, насколько легко некоторые могут впасть в свои манипулятивные игры и слепо следовать их примеру в распространении необоснованной и предвзятой информации", - говорится в сообщении.
Посольство призвало коллег из СМИ придерживаться основных принципов журналистики и уважать читателей.
"Что касается нашей позиции по этому поводу, то она проста - любые иностранные заявления, дискредитирующие признание парламентских выборов в России, должны рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние суверенные дела России с соответствующими последствиями. Примечательно, что внутренние дела никогда не были и никогда не станут частью двусторонней повестки дня России и Индии. Этот принцип существенно контрастирует с подходами США во внешней политике", - отметило посольство.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 19:41Выборы в Государственную думу
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом
 
Выборы в Государственную думуСШАИндияГосдума РФВыборы в Государственную думуFacebookРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Приморье тигр загнал грибников на дерево
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
Лента новостейМолния