https://ria.ru/20210926/vybory-1751897965.html

Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму

Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму - РИА Новости, 26.09.2021

Посольство России раскритиковало позицию СМИ Индии по выборам в Госдуму

Посольство России в Индии раскритиковало сообщения в некоторых индийских СМИ по поводу прошедших парламентских выборов в России. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T18:35

2021-09-26T18:35

2021-09-26T18:45

выборы в государственную думу

сша

индия

госдума рф

выборы в государственную думу

facebook

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861197_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_a120570c2b55a996b3f8cbf6bcb04edb.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. Посольство России в Индии раскритиковало сообщения в некоторых индийских СМИ по поводу прошедших парламентских выборов в России."К сожалению, мы видели несколько сообщений в индийских СМИ, в основном перепечатанных из западных источников, с резкой критикой наших парламентских выборов. Мы понимаем, что эти публикации не отражают официальную позицию Индии, и видим, как положительно отреагировали все наши индийские друзья и партнеры. У них нет сомнений в том, что наши выборы прошли в полном соответствии с положениями российского и международного права. Кстати, это подтвердили 249 международных наблюдателей из 59 стран, включая Индию, и 10 международных организаций. Сегодня это очевидно - нашим недоброжелателям не удалось дискредитировать российскую избирательную систему", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.Посольство отметило, что подобные инсинуации были ожидаемы."Наши западные партнеры традиционно не признают ни объективности результатов выборов, ни нашей избирательной системы как таковой. Примечательно, что они стали более интенсивно критиковать Индию за ее недостаточную демократичность, не обращая внимания на цивилизационно-плюралистический характер индийского общества, вместо этого прибегая к вмешательству во внутренние дела. Таким образом, действительно странно, насколько легко некоторые могут впасть в свои манипулятивные игры и слепо следовать их примеру в распространении необоснованной и предвзятой информации", - говорится в сообщении.Посольство призвало коллег из СМИ придерживаться основных принципов журналистики и уважать читателей."Что касается нашей позиции по этому поводу, то она проста - любые иностранные заявления, дискредитирующие признание парламентских выборов в России, должны рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние суверенные дела России с соответствующими последствиями. Примечательно, что внутренние дела никогда не были и никогда не станут частью двусторонней повестки дня России и Индии. Этот принцип существенно контрастирует с подходами США во внешней политике", - отметило посольство.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210925/vybory-1751829190.html

https://ria.ru/20210925/kritika-1751808876.html

сша

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, индия, госдума рф, выборы в государственную думу, facebook, россия