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В Москве мужчина с пистолетом сбежал от сотрудников ДПС
На севере Москвы мужчина с пистолетом напал на сотрудников ДПС
В Москве мужчина с пистолетом сбежал от сотрудников ДПС
Водитель автомобиля Mercedes, вооруженный пистолетом, сбежал от сотрудников ДПС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:54
2021-09-26T12:54
2021-09-26T15:29
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes, вооруженный пистолетом, сбежал от сотрудников ДПС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел в Северном административном округе, в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, чтобы проверить у водителя документы. Однако мужчина, держа в руке предмет, похожий на пистолет, вышел из машины и скрылся. Его ищут.На кадрах, опубликованных телеканалом "360", видны несколько автомобилей полиции и брошенный Mercedes.Ранее СМИ писали, что мужчина средних лет напал на полицейских. Причины его поступка пока не известны.
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происшествия, москва, авто
12:54 26.09.2021 (обновлено: 15:29 26.09.2021)
В Москве мужчина с пистолетом сбежал от сотрудников ДПС
В Москве водитель Mercedes, вооруженный пистолетом, сбежал от сотрудников ДПС
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Водитель автомобиля Mercedes, вооруженный пистолетом, сбежал от сотрудников ДПС в Москве
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел в Северном административном округе, в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, чтобы проверить у водителя документы. Однако мужчина, держа в руке предмет, похожий на пистолет, вышел из машины и скрылся. Его ищут.
На кадрах, опубликованных телеканалом "360", видны несколько автомобилей полиции и брошенный Mercedes.
Ранее СМИ писали, что мужчина средних лет напал на полицейских. Причины его поступка пока не известны.