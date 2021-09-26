https://ria.ru/20210926/voditel-1751868430.html

В Москве мужчина с пистолетом сбежал от сотрудников ДПС

На севере Москвы мужчина с пистолетом напал на сотрудников ДПС

В Москве мужчина с пистолетом сбежал от сотрудников ДПС

Водитель автомобиля Mercedes, вооруженный пистолетом, сбежал от сотрудников ДПС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:54

2021-09-26T12:54

2021-09-26T15:29

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes, вооруженный пистолетом, сбежал от сотрудников ДПС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел в Северном административном округе, в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, чтобы проверить у водителя документы. Однако мужчина, держа в руке предмет, похожий на пистолет, вышел из машины и скрылся. Его ищут.На кадрах, опубликованных телеканалом "360", видны несколько автомобилей полиции и брошенный Mercedes.Ранее СМИ писали, что мужчина средних лет напал на полицейских. Причины его поступка пока не известны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/napadenie-1751766894.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто