https://ria.ru/20210926/unichtozhenie-1751857683.html

ООН предупредила о риске ядерного уничтожения человечества

Генсек ООН предупредил о близости человечества к ядерному уничтожению

ООН предупредила о риске ядерного уничтожения человечества

Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:23

2021-09-26T11:23

2021-09-26T14:12

в мире

оон

антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По его словам, на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса."Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира", — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.

https://ria.ru/20210925/voyna-1751811471.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, антониу гутерреш