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ООН предупредила о риске ядерного уничтожения человечества
Генсек ООН предупредил о близости человечества к ядерному уничтожению
ООН предупредила о риске ядерного уничтожения человечества
Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:23
2021-09-26T14:12
в мире
оон
антониу гутерреш
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По его словам, на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса."Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира", — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.
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в мире, оон, антониу гутерреш
11:23 26.09.2021 (обновлено: 14:12 26.09.2021)
 
ООН предупредила о риске ядерного уничтожения человечества

Генсек ООН Гутерреш: порядка 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру

© AFP 2021 / Jean Pierre MullerЛюди во время демонстрации против Центра испытаний и запуска ракет Ландес во Франции
Люди во время демонстрации против Центра испытаний и запуска ракет Ландес во Франции - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AFP 2021 / Jean Pierre Muller
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.
"Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира", — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.
26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 20:07
Лавров считает любую войну между ядерными державами неприемлемой
 
В миреООНАнтониу Гутерреш
 
 
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