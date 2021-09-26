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В Магаданской области на трассе Колыма при ДТП разлилось топливо
В Магаданской области на трассе Колыма при ДТП разлилось топливо - РИА Новости, 26.09.2021
В Магаданской области на трассе Колыма при ДТП разлилось топливо
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП рядом с поселком Оротукан в Магаданской области, когда водитель КАМАЗа с прицепом не справился с управлением и на трассу РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T07:32
2021-09-26T07:32
происшествия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
россия
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МАГАДАН, 26 сен – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП рядом с поселком Оротукан в Магаданской области, когда водитель КАМАЗа с прицепом не справился с управлением и на трассу Колыма вылилось около 4 тонн дизельного топлива, сообщает в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.Спасатели ликвидируют последствия аварии на трассе Колыма, там работают сотрудники магаданского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону.
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происшествия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия
07:32 26.09.2021
 
В Магаданской области на трассе Колыма при ДТП разлилось топливо

В Магаданской области на трассе Колыма при ДТП с большегрузом разлилось дизельное топливо

© Depositphotos / AnzherТрасса "Колыма"
Трасса Колыма - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Depositphotos / Anzher
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МАГАДАН, 26 сен – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП рядом с поселком Оротукан в Магаданской области, когда водитель КАМАЗа с прицепом не справился с управлением и на трассу Колыма вылилось около 4 тонн дизельного топлива, сообщает в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.
"Пятидесятичетырехлетний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ с полуприцепом НЕФАЗ, перевозящий опасный груз (дизельное топливо) не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель не пострадал, произошел розлив около четырех тонн топлива. По указанному факту сотрудниками Госавтоинспекции Магаданской области проводится проверка", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидируют последствия аварии на трассе Колыма, там работают сотрудники магаданского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону.
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