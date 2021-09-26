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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/sostoyanie-1751907884.html
Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери
Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии матери
Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья артистки. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T20:51
2021-09-26T20:51
культура
общество
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья артистки.Летом знакомый семьи Заворотнюк режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии артистки. По его словам, она находится в сознании, врачи смогли вернуть ее заболевание в состояние ремиссии.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
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общество, анастасия заворотнюк
20:51 26.09.2021
 
Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери

Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии здоровья актрисы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья артистки.
"Она боец. Все будет хорошо", — написала девушка в инстаграме.
© @anna_zavorotnyuk / InstagramСкриншот инстаграма дочери Анастасии Заворотнюк
Скриншот инстаграма дочери Анастасии Заворотнюк
© @anna_zavorotnyuk / Instagram
Скриншот инстаграма дочери Анастасии Заворотнюк
Летом знакомый семьи Заворотнюк режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии артистки. По его словам, она находится в сознании, врачи смогли вернуть ее заболевание в состояние ремиссии.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
ктриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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