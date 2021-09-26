https://ria.ru/20210926/sostoyanie-1751907884.html

Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери

Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии матери

Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья артистки. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T20:51

2021-09-26T20:51

2021-09-26T20:51

культура

общество

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья артистки.Летом знакомый семьи Заворотнюк режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии артистки. По его словам, она находится в сознании, врачи смогли вернуть ее заболевание в состояние ремиссии.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/zavorotnyuk-1741349387.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анастасия заворотнюк