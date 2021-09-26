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Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг
Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг - РИА Новости, 26.09.2021
Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:35
2021-09-26T13:35
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг, передает корреспондент РИА Новости.Из-за антикоронавирусных правил его сопровождали только несколько фотографов и телекамер.В кабинке на избирательном участке в школе имени Эриха Кестнера, где свой голос отдал лидер ФРГ, стоят средства дезинфекции: гель для рук, бумажное полотенце. Избирателям нужно приходить на участок в защитных масках, также они могут приносить свои шариковые ручки.Выборы в парламент стартовали в Германии сегодня в восемь утра, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
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60
в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, франк-вальтер штайнмайер
13:35 26.09.2021
 
Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг

© REUTERS / Kai PfaffenbachПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер голосует на паралментских выборах в Берлине, Германия
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер голосует на паралментских выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за антикоронавирусных правил его сопровождали только несколько фотографов и телекамер.
В кабинке на избирательном участке в школе имени Эриха Кестнера, где свой голос отдал лидер ФРГ, стоят средства дезинфекции: гель для рук, бумажное полотенце. Избирателям нужно приходить на участок в защитных масках, также они могут приносить свои шариковые ручки.
Выборы в парламент стартовали в Германии сегодня в восемь утра, открылись почти 60 тысяч избирательных участков.
По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 11:09
Эксперты рассказали, как выборы в Германии отразятся на диалоге с Россией
 
В миреГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент ГерманииФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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