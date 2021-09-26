https://ria.ru/20210926/shtaynmayer-1751871410.html

Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг - РИА Новости, 26.09.2021

Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:35

2021-09-26T13:35

2021-09-26T13:35

в мире

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг, передает корреспондент РИА Новости.Из-за антикоронавирусных правил его сопровождали только несколько фотографов и телекамер.В кабинке на избирательном участке в школе имени Эриха Кестнера, где свой голос отдал лидер ФРГ, стоят средства дезинфекции: гель для рук, бумажное полотенце. Избирателям нужно приходить на участок в защитных масках, также они могут приносить свои шариковые ручки.Выборы в парламент стартовали в Германии сегодня в восемь утра, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857476.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, франк-вальтер штайнмайер