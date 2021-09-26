https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876585.html
Песков прокомментировал возможное введение новых санкций
Песков прокомментировал возможное введение новых санкций - РИА Новости, 26.09.2021
Песков прокомментировал возможное введение новых санкций
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян, заявил, что таким образом кто-то отыгрывает свои РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:25
2021-09-26T14:25
2021-09-26T14:30
в мире
сша
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян, заявил, что таким образом кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям за очень большие деньги, а кто-то пытается накачать рейтинг."Мы знаем, что в конгрессе сидит очень много таких оголтелых представителей, которые особо не обращают внимание. Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям. А мы знаем, что лоббистские компании работают на много наших "доброжелателей" в кавычках, работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876124.html
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в мире, сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)
14:25 26.09.2021 (обновлено: 14:30 26.09.2021)
Песков прокомментировал возможное введение новых санкций
Песков о возможных санкциях США: отыгрывают обещания лоббистам или накачивают рейтинг