https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876585.html

Песков прокомментировал возможное введение новых санкций

Песков прокомментировал возможное введение новых санкций - РИА Новости, 26.09.2021

Песков прокомментировал возможное введение новых санкций

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян, заявил, что таким образом кто-то отыгрывает свои РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:25

2021-09-26T14:25

2021-09-26T14:30

в мире

сша

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян, заявил, что таким образом кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям за очень большие деньги, а кто-то пытается накачать рейтинг."Мы знаем, что в конгрессе сидит очень много таких оголтелых представителей, которые особо не обращают внимание. Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям. А мы знаем, что лоббистские компании работают на много наших "доброжелателей" в кавычках, работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876124.html

сша

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в мире, сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)