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Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования
Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования - РИА Новости, 26.09.2021
Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в понедельник планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:30
2021-09-26T15:32
политика
владимир путин
единая россия
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в понедельник планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ. Планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала "Россия1".Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и с вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Добавляется, что отдельное внимание на совещании будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития страны.В этот же день запланирована встреча президента с премьером страны Михаилом Мишустиным и вице-премьерами."В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20210924/putin-1751636810.html
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политика, владимир путин, единая россия, михаил мишустин, россия
15:30 26.09.2021 (обновлено: 15:32 26.09.2021)
 
Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования

Путин на заседании Совбеза обсудит меры по улучшению стратегического планирования

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в понедельник планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ. Планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала "Россия1".
Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и с вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Добавляется, что отдельное внимание на совещании будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития страны.
В этот же день запланирована встреча президента с премьером страны Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.
"В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия", - добавили в сообщении.
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