15:30 26.09.2021 (обновлено: 15:32 26.09.2021)
Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования
Путин на заседании Совбеза обсудит меры по улучшению стратегического планирования
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в понедельник планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ. Планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала "Россия1".
Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и с вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Добавляется, что отдельное внимание на совещании будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития страны.
В этот же день запланирована встреча президента с премьером страны Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.
"В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия", - добавили в сообщении.
24 сентября, 12:48Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза