https://ria.ru/20210926/putin-1751882524.html

Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования

Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования - РИА Новости, 26.09.2021

Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в понедельник планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:30

2021-09-26T15:30

2021-09-26T15:32

политика

владимир путин

единая россия

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в понедельник планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 27 сентября заседание Совета Безопасности РФ. Планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала "Россия1".Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и с вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Добавляется, что отдельное внимание на совещании будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития страны.В этот же день запланирована встреча президента с премьером страны Михаилом Мишустиным и вице-премьерами."В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20210924/putin-1751636810.html

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политика, владимир путин, единая россия, михаил мишустин, россия