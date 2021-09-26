https://ria.ru/20210926/puteshestviya-1751689180.html

Россияне рассказали, как сэкономить в отпуске и при его планировании

Россияне рассказали, как сэкономить в отпуске и при его планировании - РИА Новости, 26.09.2021

Россияне рассказали, как сэкономить в отпуске и при его планировании

Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, что помогает им экономить на организации отпуска, в исследовании приняли участие 1400 человек, сообщает... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:10

2021-09-26T12:10

2021-09-26T12:12

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, что помогает им экономить на организации отпуска, в исследовании приняли участие 1400 человек, сообщает OneTwoTrip.Выяснилось, что лайфхаки для бюджетных путешествий есть у 52,7 процента опрошенных. Из них около половины туристов (48,8) стараются сократить стоимость любой поездки, 39,2 процента — только по России, а за границей — только 12 процентов респондентов.Выгодная покупка билетов и бронирование недорого жилья — самые популярные сферы экономии у 67 процентов ответивших. Исключительно на дороге сокращает траты четверть (25,3 процента) опрошенных, а на жилье — лишь 7,7 процента.Для этого более половины участников исследования пользуются различными программами лояльности, получают выгоду от кешбэка, а также с помощью оповещений от сервисов отслеживают изменение цен и мониторят скидки на отели.Примерно 43 процента респондентов бронируют билеты и жилье в определенные дни недели, а 40,2 процента используют для экономии поиск с разных устройств.Также, чтобы сократить расходы, некоторые туристы ищут отели перед самым вылетом, а билеты покупают сильно заранее (за семь-восемь месяцев), выбирают количество дней для путешествий, не кратное неделе, избегая вылетов по пятницам и понедельникам, когда проездные документы стоят дороже.Еще одна статья экономии в поездках — аренда авто, но лайфхаки в этой сфере есть лишь у каждого десятого путешественника. Из них 24 процента бронируют машину у локальных компаний или местных жителей по приезде, 19 — для этого используют мобильные приложения, 18 — арендуют заранее, а 15 процентов опрошенных сравнивают цены и изучают отзывы на форумах.Меньше всего путешественников (восемь процентов) подписываются на оповещения об акциях или поиск скидок и выгодных предложений. Оставшаяся часть туристов (16 процентов) предпочитает другие способы экономии: например, бронь авто в несезон или выбор в пользу механической коробки передач.Также туристы признались, что более половины из них экономят на покупке сувениров. Кроме того, путешественники стараются не тратить много денег на развлечения и питание.Большинство тех, кто не использует лайфхаки, просто не хотят заморачиваться или считают, что особо сэкономить не удастся, или и вовсе не уверены в их необходимости. Примерно 8,6 процента опрошенных вообще не урезают затраты на поездки. Ну и почти каждый десятый не знает о способах сокращения бюджета или не использует их из-за недостаточного опыта и редких путешествий.

https://ria.ru/20210908/puteshestviya-1749211781.html

https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html

https://ria.ru/20210827/ekonomiya-1747316838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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